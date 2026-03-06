El Ter multiplica per 15 el cabal per la llevantada

Fa hores que plou i encara n'hi ha per estona. La llevantada ha provocat que les acumulacions de pluja hagin superat els 100 litres i això es nota als rius. En aquest sentit, el cabal del Ter a Sant Joan de les Abadesses s'ha multiplicat per 15 en poques hores. L'Agència Catalana de l'Aigua demana precaució tant a aquesta conca com a la de la Muga i el Fluvià.
Els avisos de l'ACA
L'Agència Catalana de l'Aigua i Protecció Civil han alertat de l'increment del cabal de diversos rius, principalment a les comarques de Girona i la Catalunya Central. En concret, l'ACA ha emès un avís per cabal molt alt del riu Ges a Torelló (Osona) i del Ter a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès).
També ha augmentat notablement el cabal del riu Muga a Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà) i el Fluvià a Serinyà (Pla de l'Estany). Davant d'aquesta situació, l'ACA ha demanat evitar els accessos a rius, rieres i guals.
Mentrestant, l'administració hidràulica continua alliberant aigua dels embassaments per evitar que superin el 100% de capacitat. Concretament, 60 m3/s a Sau-Susqueda, 25 a la Baells i a Darnius-Boadella, mentre que al petit pantà de Foix es manté un cabal de sortida d'1 m3/s.
Registres de més de 200 litres
Hi ha pluja per hores. De fet, fins al migdia-tarda d'aquest divendres les precipitacions continuaran sent extenses i localment intenses. En aquest sentit, el Meteocat manté avisos taronja per l'acumulació de 200 litres en vuit comarques del nord-est i de nivell groc a les Terres de l'Ebre.
A més, aquest matí s'han reactivat els avisos per intensitat de pluja a una vintena de comarques del centre i el sud del país. En aquest sentit, no es descarta que localment els ruixats vagin acompanyats de tempesta i calamarsa.
La cota de neu, que ahir es va situar per sobre dels 2.000 metres, tendirà a baixar, especialment de cara a dissabte. En aquest sentit, malgrat que el cap de setmana el temps millorarà, es mantindran xàfecs i ruixats dispersos a bona part de Catalunya. De fet, segons el Meteocat, la inestabilitat es mantindrà de cara a diumenge i dilluns.
Acumulació de pluja (200 litres)
Avís per acumulació de pluja: més de 200 litres en 24 hores (fins al migdia de divendres). Risc màxim: 4/6. Les acumulacions més importants es donaran a zones elevades.
- Alt Empordà (avís taronja)
- Garrotxa (avís taronja)
- Gironès (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís taronja)
- Selva (avís taronja)
- Ripollès (avís taronja)
- Osona (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
Intensitat de pluja (20 litres)
Avís per intensitat de pluja: més de 20 litres en 30 minuts (fins a la tarda de divendres). Risc màxim: 2/6. La precipitació localment anirà acompanyada de tempesta i calamarsa
- Alt Camp (avís groc)
- Alt Penedès (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Moianès (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Priorat (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Segarra (avís groc)
- Segrià (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)