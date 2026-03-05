Els embassaments obren comportes per assumir la llevantada

Catalunya s’enfronta a una nova llevantada, la tercera en poc més de dos mesos, un fet que contrasta amb anys sense aquest tipus d’episodis. El Meteocat ha activat avisos taronja per la probable superació de 100 litres en 24 hores a les comarques del nord-est, tant a l’Alt Empordà, com a l’interior de les comarques gironines i al voltant del Montseny. Tot plegat, tornarà a fer augmentar els cabals dels rius amb uns embassaments que freguen el 95% de capacitat. Per fer lloc, l’Agència Catalana de l’Aigua ha obert comportes tant al Ter com al Llobregat, el Foix i la Muga.
Important desembassament a Sau-Susqueda
El pla de cabals ecològics exigeix que en aquesta època de l'any el Ter, aigües avall de Susqueda, porti un mínim de 4,6 m3/s. Tanmateix, aquest dijous en punts com la Cellera frega els 60. Tot plegat, després que l’Agència Catalana de l’Aigua hagi decidit augmentar el desembassament del sistema Sau-Susqueda per fer lloc per les pluges.
No és l’únic pantà que ha obert comportes. A la Baells, al Llobregat, es deixa anar 20 m3/s. A Darnius-Boadella, a la Muga, uns 15 m3/s, mentre que el petit embassament del Foix allibera 1 m3/s.
En tots els casos, es frega o se supera àmpliament el 90% de capacitat. De fet, el conjunt del sistema Ter-Llobregat s’havia estabilitzat aquests dies al voltant dels 560 hm3, però amb l'alliberament d'aigua de les darreres hores ha caigut fins a 554 (un 93% del total).
Pluges abundants i cota molt alta
La llevantada deixarà pluges generals i generoses a tot Catalunya. Malgrat que les precipitacions ja han començat a primera hora de forma feble i dispersa, es reforçaran a partir del migdia.
Seran especialment abundants als dos extrems del país. Hi ha avisos taronja del Meteocat per la probable acumulació de 100 litres en 24 hores en sis comarques del nord-est: des de l’Alt Empordà fins al Vallès Oriental. A més, a les Terres de l’Ebre n’hi ha tres més amb avís taronja.
Avís per acumulació de pluja: més de 100 litres en 24 hores (a partir del migdia). Risc màxim: 3/6. Les acumulacions més importants es donaran a zones elevades.
- Alt Empordà (avís taronja)
- Garrotxa (avís taronja)
- Gironès (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís taronja)
- Selva (avís taronja)
- Ripollès(avís taronja)
- Osona(avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
El fet que la cota de neu sigui tan alta -aquest dijous pot oscil·lar entre els 2.000 i els 2.200 metres-, provocarà no només que els cabals augmentin més que en altres episodis per un percentatge més elevat de precipitació líquida sinó també pel desglaç. En aquest sentit, Protecció Civil ja ha activat l’Inuncat en fase d’alerta. En principi, si els avisos no canvien a vermell, no està previst l’enviament de missatges ES-alert.