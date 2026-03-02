La borrasca Regina impactarà a Catalunya: nova llevantada a la vista?

El final de febrer ha estat marcat per l'anticicló i l'estabilitat atmosfèrica. Després de setmanes de pluja, neu i ventades, tots plegats hem agraït aquests dies de calma. Ara bé, torna el moviment meteorològic. La borrasca Regina impactarà de ple Catalunya i, de cara a dijous provocarà pluges generals que seran abundants als dos extrems del país. Una possible llevantada -res a veure amb la del gener- que pot deixar fins a 50 litres en 24 hores.
Dimecres giren els vents
Malgrat perdre força, Catalunya continua sota el domini de l'anticicló. Ara bé, la situació canviarà a partir de dimecres per la presència de la borrasca Regina, la dissetena amb nom d'aquesta temporada. Tal com explica Santi Segalà, cap de Predicció del Meteocat, els vents giraran i passaran a tenir component marítim.
En aquest sentit, ja hi ha avisos activats -nivell groc- per ratxes moderades i mala mar tant a la costa central com al litoral de Tarragona.
⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent ⚠️— Meteocat (@meteocat) March 2, 2026
➡️ Dc. 19:00 h - Dj. 01:00 h.
➡️ Possibilitat de ratxa màx. > 20 m/s
➡️ Grau de perill màx. 🟡 1/6
Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/bIb6oDSczy
Dijous, pluges generals i localment abundants
Si dimecres serà l'aperitiu, el plat fort arribarà dijous. La borrasca Regina ens portarà precipitacions extenses i generals arreu del país. Això sí, com explica Santi Segalà, seran especialment importants als dos extrems del país. Tant al terç nord -a les comarques gironines- com al sud -Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona- poden ser abundants i superar els 50 litres per metre quadrat.
Aparentment, no es tractarà d'una llevantada de llibre -els vents haurien de ser l'est-, sinó més aviat un episodi de xaloc, procedents del sud-est. En aquest sentit, ens arribarà aire més aviat temperat, que provocarà que la cota de neu comenci molt alta, al voltant dels 1.900 metres, però que pugui anar baixant a mesura que avancin les hores.
Més pertorbacions a la vista?
I a partir de divendres? Els models ja no es posen d'acord, admet el responsable del Meteocat. En aquest sentit, no es descarten noves pertorbacions que mantinguin la inestabilitat fins al cap de setmana. Caldrà seguir-ho.
Dissetena borrasca amb nom
D’Alice a Clàudia i d’Ingrid a Pedro: aquesta temporada ja s’acumulen un total de disset borrasques amb nom. L’abecedari de depressions encara li resta Samuel, Therese, Victor i Wilma -hi ha lletres com la X o la Z que no en formen part- i, si s’acaba esgotant, serà el torn d’una llista de reserva.
|Lletra
|Nom borrasca
|Data
|A
|Alice
|7 octubre 2025
|B
|Benjamin
|22 octubre 2025
|C
|Claudia
|10 novembre 2025
|D
|Davide
|5 desembre 2025
|E
|Emilia
|11 desembre 2025
|F
|Francis
|29 desembre 2025
|G
|Goretti
|6 gener 2026
|H
|Harry
|16 gener 2026
|I
|Ingrid
|20 gener 2026
|J
|Joseph
|25 gener 2026
|K
|Kristin
|27 gener 2026
|L
|Leonardo
|2 febrer 2026
|M
|Marta
|5 febrer 2026
|N
|Nils
|10 febrer 2026
|O
|Oriana
|11 febrer 2026
|P
|Pedro
|17 febrer 2026
|R
|Regina
|2 de març 2026
|S
|Samuel
|-
|T
|Therese
|-
|V
|Victor
|-
|W
|Wilma
|-
De fet, des de l’any 2020 es va canviar el procediment. Abans, quan s’acabava l’abecedari era el torn de les lletres gregues -alfa, beta, gamma…-. De moment, no se sap com es batejaran si cal tornar a començar.
Cal recordar que les borrasques d’impacte que afecten la península Ibèrica reben nom per part d’un “consorci” de serveis meteorològics: l’Aemet espanyola, però també els organismes de França, Portugal, Bèlgica i Luxemburg.