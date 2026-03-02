02 de març de 2026

ara mateix

10:30

ara mateix

Terra

La borrasca Regina impactarà a Catalunya: nova llevantada a la vista?

A partir de dimecres començarà la inestabilitat mentre que dijous s'espera una jornada de pluges generals, abundants als dos extrems del país

  • La borrasca Regina portarà vent, mala mar i pluja, localment abundant -

Publicat el 02 de març de 2026 a les 19:03

El final de febrer ha estat marcat per l'anticicló i l'estabilitat atmosfèrica. Després de setmanes de pluja, neu i ventades, tots plegats hem agraït aquests dies de calma. Ara bé, torna el moviment meteorològic. La borrasca Regina impactarà de ple Catalunya i, de cara a dijous provocarà pluges generals que seran abundants als dos extrems del país. Una possible llevantada -res a veure amb la del gener- que pot deixar fins a 50 litres en 24 hores.

Dimecres giren els vents

Malgrat perdre força, Catalunya continua sota el domini de l'anticicló. Ara bé, la situació canviarà a partir de dimecres per la presència de la borrasca Regina, la dissetena amb nom d'aquesta temporada. Tal com explica Santi Segalà, cap de Predicció del Meteocat, els vents giraran i passaran a tenir component marítim.

En aquest sentit, ja hi ha avisos activats -nivell groc- per ratxes moderades i mala mar tant a la costa central com al litoral de Tarragona.

Dijous, pluges generals i localment abundants

Si dimecres serà l'aperitiu, el plat fort arribarà dijous. La borrasca Regina ens portarà precipitacions extenses i generals arreu del país. Això sí, com explica Santi Segalà, seran especialment importants als dos extrems del país. Tant al terç nord -a les comarques gironines- com al sud -Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona- poden ser abundants i superar els 50 litres per metre quadrat.

Aparentment, no es tractarà d'una llevantada de llibre -els vents haurien de ser l'est-, sinó més aviat un episodi de xaloc, procedents del sud-est. En aquest sentit, ens arribarà aire més aviat temperat, que provocarà que la cota de neu comenci molt alta, al voltant dels 1.900 metres, però que pugui anar baixant a mesura que avancin les hores.

Més pertorbacions a la vista?

I a partir de divendres? Els models ja no es posen d'acord, admet el responsable del Meteocat. En aquest sentit, no es descarten noves pertorbacions que mantinguin la inestabilitat fins al cap de setmana. Caldrà seguir-ho.

Dissetena borrasca amb nom

D’Alice a Clàudia i d’Ingrid a Pedro: aquesta temporada ja s’acumulen un total de disset borrasques amb nom. L’abecedari de depressions encara li resta Samuel, Therese, Victor i Wilma -hi ha lletres com la X o la Z que no en formen part- i, si s’acaba esgotant, serà el torn d’una llista de reserva.

Lletra Nom borrasca Data
A Alice 7 octubre 2025
B Benjamin 22 octubre 2025
C Claudia 10 novembre 2025
D Davide 5 desembre 2025
E Emilia 11 desembre 2025
F Francis 29 desembre 2025
G Goretti 6 gener 2026
H Harry 16 gener 2026
I Ingrid 20 gener 2026
J Joseph 25 gener 2026
K Kristin 27 gener 2026
L Leonardo 2 febrer 2026
M Marta 5 febrer 2026
N Nils 10 febrer 2026
O Oriana 11 febrer 2026
P Pedro 17 febrer 2026
R Regina 2 de març 2026
S Samuel -
T Therese -
V Victor -
W Wilma -

De fet, des de l’any 2020 es va canviar el procediment. Abans, quan s’acabava l’abecedari era el torn de les lletres gregues -alfa, beta, gamma…-. De moment, no se sap com es batejaran si cal tornar a començar.

Cal recordar que les borrasques d’impacte que afecten la península Ibèrica reben nom per part d’un “consorci” de serveis meteorològics: l’Aemet espanyola, però també els organismes de França, Portugal, Bèlgica i Luxemburg.

