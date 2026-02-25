Danys per ventades o pluges intenses? El Meteocat et facilita els tràmits amb les asseguradores

Cada vegada és més habitual que una ventada o una pluja intensa provoqui danys en pisos, cases, cotxes o altres béns. Normalment, les assegurances cobreixen aquest tipus d'esdeveniments, però la majoria de les companyies exigeixen proves que mostrin la relació entre l'impacte i un fenomen meteorològic advers.
Tradicionalment, el Servei Meteorològic de Catalunya emetia aquests certificats a demanda dels ciutadans. Un fet que alentia el procés, ja que requeria una gestió de la petició, la comprovació de les dades meteorològiques i, posteriorment, l'emissió del document.
Tanmateix, el Meteocat ha fet un salt qualitatiu en la gestió de la informació per a la ciutadania. L'actual sistema prioritza la proactivitat per damunt de la reactivitat. “Cada dia executem un programari que combina les dades de vent i precipitació mesurades a les estacions meteorològiques de tot Catalunya per identificar quins municipis de més de 10.000 habitants podrien requerir un certificat”, explica Anna Rius, cap de l’equip de Serveis Climàtics. Aquesta automatització permet publicar els certificats al web meteo.cat en un marge d'entre dos i set dies posteriors a l'episodi, facilitant-ne la descàrrega lliure.
Més de 5.400 certificats
Segons dades de l'organisme, l'equip de Serveis Climàtics del Meteocat ha generat un total de 5.407 certificats vinculats a episodis de vent i precipitació durant el bienni 2024-2025. Aquesta eina s'ha convertit en un recurs indispensable per als usuaris que han de gestionar reclamacions amb les companyies asseguradores arran de fenòmens adversos.
De total de documents, 4.352 s'han publicat al portal del Meteocat, mentre que prop de 1.500 s'han elaborat sota demanda, principalment per a residents de municipis amb menor densitat de població. En total, s'han registrat més de 10.000 descàrregues procedents de 400 municipis diferents, el que demostra la utilitat pública del servei.
Geogràficament, Barcelona i Terrassa encapçalen el volum de descàrregues del darrer any. Tot i això, el document que va despertar un interès més gran entre el 2024 i el 2025 va ser el de Vilafranca del Penedès referent al 12 de juliol de 2025. Aquella jornada va estar marcada per una pluja excepcionalment abundant i torrencial que va generar una allau de peticions de certificats oficials.
L'evolució del servei no s'atura i aquest 2026 s'hi afegirà una novetat rellevant: la inclusió d'una secció dedicada als llamps caiguts. El nou apartat informarà sobre el nombre de descàrregues elèctriques detectades dins de cada terme municipal. Per elaborar aquesta informació, el Meteocat creua les dades de la xarxa d'estacions automàtiques (XEMA) amb la xarxa de radars i la de detecció de descàrregues elèctriques.
L'inici de 2026, però, està posant a prova la capacitat de resposta del Meteocat. Els episodis de pluja del gener i les fortes ventades de febrer ja han originat més de 2.000 peticions en poques setmanes. Anna Rius, cap de Serveis Climàtics, adverteix que la concatenació de fenòmens d'abast general pot retardar puntualment la publicació d'alguns certificats a causa de l'alt volum de consultes rebudes.