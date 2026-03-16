Barcelona estrena els primers busos turístics elèctrics de dos pisos

L'electrificació de la mobilitat és un camí lent, però imparable. Ja és habitual veure pels nostres carrers cotxes, furgonetes, motos i bicis elèctriques. També els autobusos elèctrics convencionals. Ara bé, Barcelona estrenarà aquesta setmana els seus primers busos turístics de dos pisos 100% elèctrics. Tot plegat, en un context de substitució dels vehicles més contaminants per d'altres de baixes emissions, fet que està permetent reduir la concentració de gasos com l'NO2 a mínims històrics.
10 unitats d'un total de 23
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha rebut 10 unitats dels primers autobusos de dos pisos 100% elèctrics per al Barcelona Bus Turístic. La licitació, publicada al juliol de 2024, preveia un lot de 23 autobusos elèctrics de bateries per renovar la flota. El lot estava distribuït en 18 busos de doble pis i 5 minibusos.
Ara han arribat 10 unitats d’aquests 18 vehicles de doble pis adjudicats a l’empresa UNVI, amb seu principal a Galícia. A mesura que els autobusos restants s’entreguin a la cotxera, també s’aniran incorporant al servei regular del Barcelona Bus Turístic. La previsió és tenir-los tots en circulació per a la temporada estival i els tres primers ho faran aquest mateix dimarts.
Un total de 65 vehicles
La flota del bus turístic de TMB està formada actualment per un total de 65 vehicles. El nou model que s’incorpora ara és l’i23, els vehicles mesuren 12,3 metres i són 100% de propulsió elèctrica. Pel que fa al confort, els autobusos tenen aire condicionat, calefacció a la zona del conductor i l’informador, il·luminació led exterior i alçavidres. Al lloc de conducció i als seients del passatge hi ha carregadors USB del tipus A i C, a banda de les connexions d’àudio per escoltar les explicacions dels guies. Cada vehicle incorpora també dues pantalles digitals d’informació a l’usuari (una a cada pis), on anuncien la propera parada, les correspondències, el recorregut i possibles alteracions, uns dispositius similars als que hi ha a la flota de les línies regulars de bus.
Els nous autobusos incorporen elements en matèria de seguretat com les càmeres de marxa enrere, un sistema d’informació de punts cecs, un detector d’obstacles i/o vianants i un assistent intel·ligent de velocitat, entre d’altres. També disposen d’altres elements com els retrovisors digitals amb sensor per impactes amb branques d’arbres que adverteixen de possibles col·lisions.