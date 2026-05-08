Barcelona renova la climatització de les escoles bressol per afrontar les onades de calor

L'Ajuntament de Barcelona ha renovat els sistemes de climatització de les escoles bressol i de música de la capital catalana per "posar al dia" els centres educatius davant l'arribada de noves onades de calor, les quals seran molt similars a les viscudes el curs passat. Ho ha explicat la regidora d'Educació, Sara Belbeida, que ha recordat que l'any passat "les elevades temperatures sostingudes en un període poc habitual" van provocar incidències a 24 escoles bressol i tres de música. Això va portar el consistori a impulsar una auditoria per revisar les necessitats de tots els equipaments i donar-hi resposta. Ara, doncs, el consistori, segons assegura, ha pres les mesures necessàries per fer front a les altes temperatures de l'aula.
Aquesta primavera, tal com indiquen, la capital catalana completarà un total de 109 intervencions realitzades en 70 equipaments educatius -la majoria escoles bressol municipals i també algunes escoles municipals de música. La inversió total realitzada suma 5,5 milions d'euros i té una afectació directa en aproximadament 7.000 infants i mil professionals, entre els quals s'inclou la plantilla, el personal de suport educatiu, les estudiants de formació dual i el personal de cuina, entre d'altres.
El procés de renovació i millora de les instal·lacions s’ha dut a terme en diferents etapes. Es va realitzar un primer paquet de millores entre els cursos 2022-2023, i 2023-2024. Es van fer 63 intervencions en 46 equipaments educatius. Arran dels incidents registrats durant el curs passat, es van distribuir un total de 200 aparells climatitzadors portàtils entre els centres afectats. En aquell moment també es van començar a dissenyar actuacions a llarg termini per pal·liar les mancances climàtiques de les escoles bressol, les quals ja permeten encarar les onades de calor d'aquest tram final de curs.
Les escoles bressol on s'ha actuat
Les obres de millora de climatització dels centres educatius s'han estructurat en diferents paquets d'inversió. En una primera fase es va intervenir en les 15 escoles bressol municipals més afectades i, al llarg d’aquest curs 2025-2026, s’ha desplegat un segon paquet d’actuacions en 29 centres més. Tot plegat ha suposat intervenir en 44 centres i una inversió de 2,7 milions d’euros. La previsió és que aquests treballs finalitzin aquesta primavera.
Les escoles bressol i escoles de música municipals que han format part del primer paquet d'actuacions són:
- EBM Dolors Canals
- EBM El Bressol del Poblenou
- EBM Arrels
- EBM Júpiter
- EBM La Mar Xica
- EBM La Verneda de Sant Martí
- EBM Alchemika
- EMM Sant Andreu
- EBM Cadí
- EBM Guinbó
- EBM Pau
- EBM Petit Univers
- EBM Valldaura
- EBM La Morera
- EBM Manigua.
Les escoles de música i d'educació infantil no obligatòria que conformen el segon paquet de mesures són:
- EBM Bellmunt
- EBM Collserola
- EBM L’Arbret de l’Eixample
- EBM Barrufets
- EBM Casa dels Nens
- EBM Londres
- EBM Leonor Serrano
- EBM Canigó
- EBM Mont Tàber
- EBM La Mar
- EBM Xiroi
- EBM El Tramvia Blau
- EBM El Xalet de la Paperera
- EBM La Farinera
- EBM L’Aliança
- EBM Diagonal Mar
- EBM Aqüeducte
- EBM La Muntanya
- EBM L’Argimon
- EBM El Cargol
- EMB El Gat Negre
- EMB Guinardó
- EBM Montserrat
- EBM El Tren
- EBM La Fassina
- EMM Eixample – Joan Manuel Serrat
- EMM Nou Barris
- EMM Can Fargues
- L'espai de criança socioeducatiu La Casa dels Colors