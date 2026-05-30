Aules que cremen

En aquest final de curs les aules cremen. No em refereixo a la incapacitat de resoldre la crisi de les vagues educatives. Ni al malestar d'uns mestres que han dit prou. Ni tan sols de la creixent segregació que, com es podrà veure aquest diumenge al 30 minuts, ha creat les "escoles dels altres". Ni de veure com hem normalitzat que els centres concertats facin sis hores lectives... I els públics no.
No, de tots aquests temes ja en parla el company Gerard Mira. Les aules cremen perquè aquests dies, amb un pic de calor excepcional per ser maig, assoleixen temperatures extremes. Ho mostra aquest web impulsat per docents i que ja monitora més de 200 escoles i instituts a temps real.
Malgrat que, evidentment, no es tracta de dades científiques -es marquen uns criteris per tal que siguin el màxim d'acurades- mostra clarament com se superen els límits legals que fixen que, en activitats sedentàries, les temperatures s'han de situar entre els 17 i 27 ºC. Aquest dijous, per exemple, molts centres de la regió metropolitana se situaven als 34-35, uns valors que no només impedeixen un mínim rendiment escolar sinó que pràcticament posen en perill la salut dels infants.
Ho deia aquesta setmana el politòleg Jordi Muñoz: "Per què les escoles i instituts han de ser l’únic servei públic sense aire condicionat?". I ho rematava l'admirat escriptor Francesc Serés: "Les temperatures que hi ha a les escoles, a tots els departaments, diputacions i ajuntaments. A veure si aguantarien". De fet, un informe recent de l'antiga Fundació Bofill assegurava que almenys la meitat dels centres públics no estan preparats pel clima actual i estimava una inversió de 1.300 milions en deu anys per adaptar-los.
Les famílies també han dit prou -només cal veure com respira la comunitat de Criar- i reclamen una solució estructural com aplica Barcelona des de fa anys. En aquest sentit, una bona notícia, el Govern i ERC han pactat un pla Clima en el marc de l'acord de pressupostos. De moment, són 100 milions per als dos pròxims cursos i amb una previsió d'ampliar-ho a 260 anuals. Més enllà que qualsevol xifra sempre serà insuficient, és clau que esdevingui una política de país, que no depengui de canvis polítics ni de pactes per uns comptes que a Catalunya ens hem acostumat a aprovar cada tres o quatre anys. Les aules cremen avui i la solució no pot esperar.
Calor canicular al maig
Després de dies de calor intensa, dijous i divendres es va produir un pic de calor canicular amb valors que, malgrat ser maig, serien extrems fins i tot a l'estiu.
Aquesta setmana també és notícia
La volta al món en quatre notícies
- Projectes solars i eòlics amb una potència conjunta de 5.600 MW acceleren la transició energètica de l'Uzbekistan (llegit a Euronews).
- La crisi climàtica provoca que el pelegrinatge anual a la Meca sigui cada vegada més perillós (llegit a The Guardian).
- França es pregunta si cal batejar les onades de calor amb noms com Llucifer o Zoe per millorar-ne la preparació (llegit a Le Monde).
- Uganda accelera els plans locals d'adaptació climàtica passant de 4 a 24 districtes (llegit a NewVision).