Les famílies diuen prou per la calor extrema a les aules: «Afecta la salut, el benestar i el rendiment acadèmic»

En un dels finals de curs més díficils que es recorden per la impossibilitat de resoldre el conflicte amb els mestres, una altra qüestió està complicant la situació a les escoles i instituts del país. El temps de ple estiu a finals de maig -amb màximes que poden arribar als 38 ºC- provoca temperatures molt elevades a les aules. Davant d'aquesta situació, les famílies han dit prou i exigeixen una "resposta estructural" per situar la crisi climàtica "al centre de la planificació educativa".
Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes (aFFaC) -entitat que agrupa les AFA dels centres públics de Catalunya- alerta que la calor extrema a les aules s'ha convertit en un problema estructural que afecta cada vegada més centres educatius. En aquest sentit, adverteixen que la manca de confort tèrmic afecta la salut, el benestar i l'aprenentatge d'alumnes i professionals, i consideren que tenen impacte directe "en la concentració i el rendiment acadèmic". Per tot plegat, reclamen al Govern una "resposta estructural" que situï la crisi climàtica "al centre de la planificació educativa" i que garanteixi sistemes de climatització als centres que ho necessitin.
Mesures insuficients
L’aFFac considera clarament insuficients les mesures adoptades fins ara per part del Govern. Per tot plegat, aquests darrers dies diferents centres educatius han començat a monitorar les condicions tèrmiques reals de les escoles públiques de Catalunya, i ja s’han detectat temperatures que superen el rang màxim establert per la normativa. A les Terres de l’Ebre, per exemple, algunes AFA han impulsat una compra conjunta de sensors per monitorar la temperatura dels centres i reclamar millores de climatització basades en dades reals.
Les accions de monitoratge conviuen amb una mobilització creixent arreu del país per reclamar mesures efectives. Al Barcelonès, diverses comunitats educatives han denunciat la manca d’ombra als patis i actuacions insuficients o fallides per garantir unes condicions climàtiques dignes. Al Garraf, per la seva banda, una quarantena d’AFA han signat un manifest registrat als serveis territorials, han traslladat el cas a la Sindicatura de Greuges i preparen noves accions als plens municipals de la comarca.
Afecta les condicions d'aprenentatge
Lidón Gasull, directora de l’aFFaC, assegura que “les altes temperatures i la manca de confort tèrmic dins les aules afecten la salut, el benestar i les condicions d’aprenentatge dels infants i dels professionals”. També ha avisat que “tenen un impacte directe en la concentració, l’aprenentatge i el rendiment acadèmic, tal com assenyalen diversos estudis internacionals i l’OCDE”. En aquest sentit, cal recordar que un estudi de la fundació Equitat considera que la meitat dels centres no estan preparats pel nou clima.
Per això, l’aFFaC reclama que es garanteixi l’accés a sistemes de climatització a totes les escoles i instituts que ho necessitin, alhora que es promoguin mesures d’adaptació que en minimitzin l’impacte ambiental i el consum energètic, així com intervencions als seus entorns per facilitar-ne l’adaptació climàtica.
A mitjà termini, la federació exigeix al Departament d'Educació actuacions estructurals per millorar l’eficiència energètica i la capacitat d’adaptació climàtica dels centres educatius i dels seus entorns. Alhora, ha avisat que aquestes actuacions “no poden ser improvisades”, sinó que s’han de desplegar amb criteris d’equitat. “Els centres més antics, amb barracons o ubicats en barris vulnerables són els més afectats”, alerta Gasull. L'estudi presentat fa poques setmanes xifra en 1.300 milions en una dècada la inversió necessària per tal que totes les escoles i instituts públics del país estiguin preparades per les altes temperatures.