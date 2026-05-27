Sindicats i Educació s'encallen de nou després d'una llarga reunió sense acord

La reunió entre els sindicats educatius i la conselleria d'Educació d'aquest dimecres a la tarda, que ha començat una hora i mitja més tard del previst, ha permès acostar posicions en matèria salarial, però ha acabat sense cap acord ni preacord. Fonts sindicals i de la conselleria apunten que les converses entre ambdues parts van pel bon camí, però apunten que encara està lluny una entesa definitiva. Sindicats i Educació se citen de nou dijous a reprendre les negociacions, en una reunió prevista per al migdia, ja que la consellera Niubó té compareixença al Parlament al matí. Fonts de la conselleria apunten que la titular de la cartera podria presidir la trobada de dijous. Serà la setena del cicle de vagues. Els sindicats demanen el plantejament de la conselleria per escrit.
Des d'Educació plantegen crear un nou complement -el qual ja van plantejar en la mesa de dimarts- lineal per a tota la professió que es traduiria en un increment de 46,90 € el 2026 i afegir un 4t any 75 €, ja que en aquests moments només es contemplaven tres anys d'increments. Això, sumat a l’augment del complement específic seria 355 euros mensuals per docent a quatre anys vista, sense tenir en compte l’augment estatal de l'11% ja acordat a Madrid. Aquesta última oferta de la conselleria ha estat rebuda amb positivisme per part dels sindicats presents a la mesa, ja que s'acosta a les seves exigències -entre 400 i 500 euros més al mes a quatre anys vista. Els sindicats, a més, també reclamen vincular els increments a l'IPC, cosa que des del Govern s'aferren a què correspon a Funció Pública decidir al respecte.
En aquesta línia, les organitzacions sindicals també fixen com una de les línies vermelles per negociar la compensació del deute dels estadis, una reclamació compartida també amb CCOO i UGT. La divisió d'opinions entre ambdues parts, doncs, ha acabat encallant de nou les negociacions. Segons les previsions actuals de la conselleria, l'objectiu de la trobada de demà és tornar a acostar posicions en matèria salarial per resoldre el conflicte. Una entesa que, malgrat que sembla a punt d'enllestir-se, ha tornat a quedar refredada. Cal tenir en compte, a més, que bona part de la trobada d'aquest dimecres ha estat exclusivament entre la conselleria i els sindicats minoritaris.
Les negociacions, més enllà dels salaris
Els salaris són el principal escull per desencallar la crisi educativa, però no l'únic. En matèria d'increment de personal per als centres educatius, els sindicats reclamen que les negociacions se centrin al voltant de les 6.500 dotacions per a l'escola inclusiva, una xifra molt allunyada dels plantejaments actuals de l'administració -que ha aprovat la creació de noves places, però no les suficients, segons els sindicats. Ha estat precisament en aquest punt on s'han difuminat més les converses, ja que, segons afirma la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, els sindicats signants de l'acord de març no han volgut treballar en aquesta línia: "No volen que quedi signat el desplegament per a l'escola inclusiva", ha asseverat Segura.
En aquesta línia, els sindicats també reclamen un canvi d'actitud per part de la conselleria i fixen que, en la reunió de demà a les dotze del migdia, Educació els ha de dur una proposta per escrit amb totes les qüestions concretades -un plantejament que s'ha repetit en diverses ocasions en les sis meses sectorials extraordinàries que ha provocat el cicle de vagues. Sense aquests compromisos per escrit i ferms, les converses seguiran encallades. Els salaris, doncs, són un punt de desacord, però -segons els sindicats- la incapacitat per negociar per a l'inclusiva també n'és un altre.
Notícia en ampliació.