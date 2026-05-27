Collboni llançarà uns «bons consum» a Barcelona: així serà l'estalvi de 10 euros per compra

L'Ajuntament de Barcelona prepara uns "Bonus Consum" que portaran descomptes a aquelles persones que comprin a botigues de barri. La idea és que per compres de 30 euros o més s'obtingui un descompte de 10 euros. Hi podrà optar qualsevol persona que estigui empadronada a la ciutat, que es descarregui una app que es farà a mida i que li permetrà rebre un codi QR per activar la bonificació. Aquesta iniciativa presentada pel govern de Jaume Collboni s'aplicarà amb l'arrencada de la tardor, en una primera fase, i després de la campanya de Nadal, a principis de 2027, en una segona ronda.
Els tiquets digitals de descompte seran vàlids per a tota mena de negocis: des de supermercats a fruiteries, peixateries o botigues de roba. També a gelateries, llibreries, establiments de fotos, locals de joguines, perruqueries, quioscos o aparells electrònics. Fins i tot a la farmàcia o la floristeria es podrà fer servir. A més, en aquesta edició, també s'hi sumen els mercats municipals. Per contra, en quedaran fora els bars i restaurants, les discoteques, els minisúpers o els estancs.
La idea d'aquests bons repeteix un model que ja es va posar en marxa l'any 2021 a Barcelona, amb la idea de recuperar el consum comercial de proximitat malmès per la pandèmia. Ara, es vol aprofitar aquella prova per engegar un pla similar amb alguns canvis. D'entrada, s'hi destinarà el mateix pressupost: 4 milions d'euros. Ara bé, abans s'aplicava sobre compres de 20 euros. Ara es demanarà a la ciutadania que les adquisicions tinguin un valor de 30 euros o més. Amb aquesta modificació, l'Ajuntament reivindica que s'aconseguirà una implicació més gran amb el teixit comercial de la ciutat: l'impacte serà d'almenys 12 milions d'euros, entre el que aporti la ciutadania i el que hi destini el consistori, mentre que el model anterior va deixar un impacte de 8 milions d'euros.
El funcionament de la mesura implicarà que els bons s'utilitzin relativament ràpid, i que qui vulgui poder gaudir de diversos descomptes faci un ús continuat d'aquest sistema i vagi fent despesa al comerç local. El model de funcionament és per fases: quan s'engegui, es permetrà que tothom que s'hi apunti gaudeixi d'un bo consum de 10 euros de descompte que tindrà dos mesos de vigència. Ara bé, si es vol accedir a un segon bo, s'haurà d'haver gastar el primer descompte durant les dues primeres setmanes des de la seva entrada en vigor. Aquests dos bons es poden haver utilitzat a qualsevol comerç vàlid de la ciutat. Ara bé, si un veí ha gastat els dos descomptes en negocis del seu barri, encarà podrà optar a un tercer bo. Això durant la primera fase, a la tardor.
Després, a principis de 2027, es repetiria la mateixa operativa. Així, si se sumen les dues fases, una sola persona només podria aconseguir un màxim de sis descomptes de 10 euros. Segons l'Ajuntament, la idea és arribar a "més de 60.000 persones" i emmarca aquest projecte en el reconeixement de la Capitalitat europea del comerç local que ostenta Barcelona durant el 2026.