Els sindicats educatius no donen «res per fet» i posen el focus en la mesa de la tarda

Nou dimecres de vaga educativa, aquesta vegada a tot Catalunya. La portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, confia fer "grans avenços" en la mesa sectorial de la tarda, seguint la línia d'ahir, però encara no donen "res per fet". Independentment, si avui s'assoleix un preacord o no, els sindicats avisen que sotmetran l'última proposta d'Educació a consulta de tota la comunitat educativa. Els sindicats mantenen les xifres esgrimides des d'un primer moment pel que fa a l'aspecte retributiu de les negociacions. Per la seva banda, Ignasi Fernández, de Professors de Secundària, afirma que aquestes negociacions són una "casella de sortida" per assolir les seves reivindicacions i també insisteix que mantindran totes les convocatòries de vaga vigents, i s'obre a estudiar nous escenaris per al futur. En aquesta línia, Laura Gené, de la CGT, valora la darrera proposta de la conselleria com a "molles" i exigeix una aposta per un "canvi integral" i considera que cal un "acord històric" de veritat, en referència al pacte amb CCOO i UGT. De moment, la protesta a Barcelona agafa força, però amb la mirada posada en la trobada d'aquesta tarda. Informa Gerard Mira.