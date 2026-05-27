Els docents porten el pols amb el Govern al carrer: «Lluitar també és educar»

Els docents han tornat a sortir al carrer en una nova jornada de vaga arreu del país. El pols amb el Govern és especialment convuls a causa de l'acostament de posicions entre sindicats i Educació en les últimes hores de negociació. L'avís és clar: "Illa, si això dura, et passarà factura". Aquest ha estat un dels càntics més sonats en la mobilització d'aquest matí a Barcelona. Com de costum, durant la manifestació s'han sentit moltes proclames contra UGT i CCOO, a qui acusen d'haver traït la comunitat educativa: "Som nosaltres qui som a l'aula i sabem què falta", han exclamat els docents, que reclamen més recursos.
La manifestació de la capital catalana ha arrencat pels volts de les onze del matí a Pla de Palau, al litoral barceloní, que ha quedat ple de samarretes grogues, l'emblema de les protestes educatives d'enguany. La columna de gent ha recorregut els carrers del litoral barceloní fins a la plaça Drassanes. Tots seguint la capçalera de la manifestació, liderada pels principals líders sindicals de la vaga educativa. Amb un ambient festiu, però sobretot reivindicatiu, els docents han tornat a fer sentir la seva veu: "Niubó, què passa, tu sí que cobres massa", ha estat una de les proclames més sonades -un càntic ja habitual en aquesta mena de manifestacions.
Els manifestants han col·locat diversos petards al llarg de la manifestació. En un moment, però, mentre la premsa feia la fotografia de rigor de la capçalera de la protesta, s'ha produït un petit ensurt quan dues turistes han intentat travessar el carrer just per sobre dels petards, provocant la seva corredissa. Tot i l'ensurt, però, no s'han hagut de lamentar ferits i la manifestació ha pogut continuar el seu curs establert. Segons els sindicats convocants de la pública, la manifestació ha aplegat prop de 15.000 persones. També hi ha hagut una protesta de la concertada, que ha tingut molta afluència. La Guàrdia Urbana, per la seva banda, ha rebaixat la xifra a 7.000 manifestants.
Els sindicats, pendents de la mesa de la tarda
Els docents mantenen els ulls posats en la mesa sectorial d'aquesta tarda, la qual pot convertir-se en el desllorigador que permeti resoldre el conflicte. Fonts sindicals consultades per Nació, però, es mantenen prudents davant els possibles moviments del Departament d'Educació. a portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, confia fer "grans avenços" en la mesa sectorial de la tarda, seguint la línia d'ahir, però encara no donen "res per fet". Independentment de si avui s'assoleix un preacord o no, els sindicats avisen que sotmetran l'última proposta d'Educació a consulta de tota la comunitat educativa.
Sobre les darreres negociacions, Segura ha qualificat d'"interessant" el plantejament de compensar el deute dels sexennis, però ha demanat un calendari i ha afirmat que la proposta d'increment salarial "no està en la línia" del que demanen, que ha reiterat que és d'entre uns 400 i 500 euros a aplicar en tres o quatre anys. També ha demanat ampliar "de forma significativa" l'increment de dotacions, passant de les 1.700 anunciades pel Govern a les 6.500 que reclamen els sindicats convocants de les vagues.
Per la seva banda, Ignasi Fernández, de Professors de Secundària, afirma que aquestes negociacions són una "casella de sortida" per assolir les seves reivindicacions i també insisteix que mantindran totes les convocatòries de vaga vigents, i s'obre a estudiar nous escenaris per al futur. En aquesta línia, Laura Gené, secretaria general d'ensenyament de la CGT, valora la darrera proposta de la conselleria com a "molles" i exigeix una aposta per un "canvi integral" i considera que cal un "acord de país" de veritat, en referència al polèmic pacte amb CCOO i UGT. De moment, la protesta a Barcelona agafa força, però amb la mirada posada en la trobada d'aquesta tarda.
Carreteres tallades arreu del país
Els docents tallen l'AP-7 a Salt, Torredembarra i Granollers; i l'A-2 a Lleida en una nova jornada de vaga a tot Catalunya. A Salt, els manifestants han accedit a la via pel voral en sentit França i han acabat tallant en els dos sentits. A Torredembarra són prop d'un miler els manifestants que cap a les onze del matí han accedit a la via i han tallat primer en sentit Barcelona i més tard en els dos sentits. A la mateixa via, milers de docents que es manifestaven per Granollers han acabat tallant-la en els dos sentits i hi estan instal·lant carpes i cadires per portar a terme diverses activitats. Aquest és un dels talls més multitudinaris de la jornada. A l'A-2, el tall es produeix en els dos sentits des de les onze del matí.
A Barcelona, els docents volien tallar la Ronda Litoral, que ha quedat tancada preventivament pels Mossos d'Esquadra. Malgrat que no hi ha manifestants en aquest moment a l'artèria barcelonina, els cotxes no hi poden circular. De moment, el gruix de manifestants es concentra a la plaça Drassanes, on es faran diverses activitats al llarg de la jornada.