El sector del lleure afegeix pressió en plena vaga educativa: «Necessitem viure, no sobreviure»

"Necessitem viure, no sobreviure". Amb aquesta frase contundent defineix Pol Deiros, delegat sindical de Fundesplai, en conversa amb Nació el malestar generalitzat que viu el col·lectiu del lleure educatiu de Catalunya. En plena vaga de docents, convocada arreu del país aquest dimecres, els treballadors del sector del lleure han decidit endurir la pressió contra el Govern i Fundesplai tancant diverses de les cases de colònies de Catalunya. En concret, n'han buidat sis. El col·lectiu del lleure és un dels cridats a l'aturada aquest dimecres, on també se sumen les famílies, les escoles bressol de Barcelona o els treballadors del consistori barceloní que estan immersos en una vaga indefinida.
El còctel que ha posat el lleure en peu de guerra és multifactorial, però comparteix moltes similituds amb les reivindicacions dels docents: "Ens paguen per sota dels preus fixats pel conveni, tampoc ens respecten les dotze hores de descans entre jornades ni ens reconeixen la disponibilitat que fixa el conveni", enumera Deiros, que assegura que aquesta combinació de factors ha situat els professionals del lleure educatiu al límit. Els treballadors d'aquest sector remarquen que aquesta mobilització no és només una reivindicació laboral, sinó també una defensa d’un model educatiu i de cures de qualitat que actualment se sosté gràcies a la "precarietat" de totes les professionals que les duen a terme -una idea que també han exclamat en reiterades ocasions els mestres de les escoles bressol.
En aquesta línia, el delegat sindical de Fundesplai també relata que el seu sector és especialment incert, ja que no tenen una jornada fixa, però sí que han d'estar pràcticament sempre actius per si els truquen per unes colònies: "Potser algun mes treballes vuit dies i un altre vint-i-dos", assevera. Davant aquesta "incertesa", afegida a les condicions laborals "precàries" que envolten el sector, els treballadors del lleure han decidit fer un pas endavant i afegir-se a les protestes dels mestres per la dignificació de la professió: "Nosaltres també fem una feina educativa. Ja n’hi ha prou i no ens aturarem", remarca Deiros.
Les cases de colònies afectades per la protesta
Aquesta nit, els professionals del sector del lleure han tancat sis cases de colònies -una de les quals inclou tres espais diferents- com a forma de protesta. En concret, es tracta de La Rectoria de la Selva, situada a Navès (Solsonès); Mas Cavàlies, a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès); les cases de colònies La Cinglera, Can Mateu i Els Porxos, de Vilanova de Sau (Osona) -on hi tenen la seu-; El Company, a escassos quilòmetres de Vilanova de Sau, però fora del mateix complex; Can Massaguer, a Sant Feliu de Buixalleu (La Selva); i Can Grau, a Olivella (La Selva). L'acció de tancar diverses cases de colònies de la xarxa de Fundesplai, tal com relata el seu delegat sindical, ha comptat amb el suport de més de la meitat de la plantilla. Les cases mantenen els serveis mínims decretats per la vaga.
Deixar de fer colònies, una mesura de pressió dels mestres
A aquesta precarietat sostinguda, a més, també s'hi afegeix la supressió d'excursions i colònies per al curs vinent, que de moment compta amb l'adhesió de més d'un miler de claustres docents del país. Una mesura que impactarà directament en el sector del lleure català. De fet, des de Fundesplai ja van alertar el passat 28 d'abril que perillen més de 300 llocs de treball a l'entitat a causa de la protesta dels docents, la qual ja ha suposat una davallada de les reserves d'aquests espais per al curs vinent. En aquests moments, segons les seves xifres, la cancel·lació de les colònies per part dels claustres educatius ha afectat un 70% de les reserves.
Els serveis territorials amb més adhesions són els de Girona, Maresme-Vallès Oriental, Vallès Occidental, Lleida i el Consorci d'Educació de Barcelona. Al text, impulsat al febrer, els docents expressen que deixaran de fer sorties escolars o colònies fins que el Departament d'Educació "implementi millores reals, estructurals i efectives al sistema educatiu públic [una situació que encara s'està negociant amb els sindicats]. Afegeixen que és una mesura de pressió "legítima" davant d'una realitat "que fa massa anys que s'arrossega i que ha esdevingut insostenible". Des d'Educació, per la seva banda, apunten que la decisió de deixar de fer colònies no és competència dels claustres, sinó que es tracta d'una decisió que s'ha de prendre en els consells escolars, on també hi ha les famílies. Mentrestant, però, el degoteig de centres adherits continua creixent.