Les escoles bressol acusen la Generalitat «d'abusar» dels professionals i criden a la vaga

La Plataforma 0-3, que representa els treballadors de l'educació infantil no obligatòria de Catalunya i agrupa diverses entitats i sindicats del sector, acusa el govern espanyol i la Generalitat "d'abusar" de la "sensibilitat" dels professionals i ha fet una crida a la vaga, adherint-se així a la convocatòria dels sindicats crítics amb l'acord entre Educació, CCOO i UGT. En roda de premsa, els representants de la plataforma han defensat l'educació infantil com una etapa "essencial" i reclamen la "dignificació" salarial, l'equiparació amb altres etapes de les condicions laborals i millores en salut laboral i reconeixement professional. Denuncien que les ràtios actuals són massa elevades i lamenten que condicions són sovint precàries i desiguals amb cinc models de gestió coexistents pel que fa a calendaris, permisos o drets.
Georgina Rius, membre de la plataforma, assegura que, actualment, les condicions salarials són molt diverses en funció dels centres perquè el model varia: "Tenim cinc models de gestió diferents i això comporta que cada escola pot tenir contractades les treballades des d'un conveni diferent i en condicions diferents", ha afirmat aquesta professional. Segons ha denunciat, moltes escoles públiques ho són "per la façana" però portes endins hi ha una gestió externa que paga les treballadores amb un conveni que no arriba a un sou de 1.200 euros mensuals.
Pel que fa a les ràtios, han explicat que les decretades per la Generalitat són de vuit infants de 0 a 1 any per mestra, tretze si els infants són d'1 a 2 anys i vint si els infants tenen de 2 a 3 anys. "A Catalunya tenim les ràtios més altes d'Europa", ha exclamat Helena Morillas, mestra i membre de la plataforma, que també lamenta que la inclusió no és "real" i hi ha molts infants que estan "sobrepassats" però no se'ls pot acompanyar bé.
Les mobilitzacions de l'educació infantil
Tenint en compte la situació actual que travessa l'educació infantil, els professionals d'aquesta etapa fan una crida a la mobilització per reclamar millores urgents. Les dues convocatòries de vaga per al 7 i el 20 de maig són unitàries, ja que la Plataforma 0-3 inclou entitats, col·lectius i tots els sindicats. La plataforma fa una crida a sumar-se a les seves reivindicacions i animen tant les professionals com les famílies i estudiants a manifestar-se.
El dia 7 també hi ha una vaga per al 0-3 convocada a escala estatal. A Catalunya, la mobilització del dia 7 es farà per territoris a Lleida, Girona, Tarragona i Barcelona. El dia 20 la vaga és a tot Catalunya, però la mobilització serà conjunta des de la capital catalana. La crida a la vaga apel·la totes les escoles, tant les públiques com les privades. "Està cridat tothom perquè el que volem és dignitat per a tothom", ha conclòs Rius.