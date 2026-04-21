Mestres i professors aposten per «intensificar» el conflicte amb més dies de vaga que al març

Mestres i professors tornaran a la vaga. Després de l'èxit de les protestes del 16 al 20 de març, els sindicats crítics amb l'acord educatiu entre el Govern, CCOO i UGT per millorar les condicions laborals volen continuar pressionant fins aconseguir reobrir les negociacions amb l'administració i millorar el contingut del pacte assolit. Des de l'executiu, però, tal com ha deixat clar la consellera Paneque en roda de premsa, no contemplen modificar l'acord signat. Tot i així, mestres i professors no afluixen i tornaran a sortir al carrer durant el tercer trimestre per fer sentir, de nou, la seva veu. Ja era la idea dels sindicats fer més protestes, però des d'aquest dimarts també compten amb el suport explícit de la comunitat educativa.
D'acord amb les dades de la consulta impulsada pels sindicats USTEC, la Intersindical i la CGT -Professors de Secundària es va desmarcar de la decisió de sotmetre a la militància la tipologia de protesta-, la qual s'ha allargat durant una setmana fins avui a les sis de la tarda, el 90% dels mestres i professors està disposat a "intensificar" el conflicte i anar un pas més enllà. La consulta ha comptat amb una participació de 31.600 docents, tal com indiquen els sindicats impulsors a través d'un comunicat. "Una majoria clara, el 58% de docents, prefereix com a primera opció fórmules que intensifiquin el conflicte i vagin més enllà de la fórmula plantejada a les vagues del març", apunten.
És a dir, la majoria de la comunitat educativa està disposada a anar més enllà i endurir el conflicte. De moment, les opcions que hi ha sobre la taula són replicar el model de vagues territorialitzades del març, però incrementant-ne els dies -enlloc de fer una setmana, la possibilitat de fer-ne més- o plantejar una vaga indefinida. Els sindicats crítics amb l'acord asseguren que es reuniran pròximament per "aterrar" els resultats de la consulta i dissenyar el pla d'actuació. La trobada es durà a terme al llarg d'aquesta setmana, motiu pel qual fins dilluns de la setmana vinent encara no hi haurà l'anunci oficial de les noves protestes.
Els sindicats crítics mantenen el pols amb el Govern
Aquest dimarts al matí, els sindicats crítics amb el pacte de CCOO i UGT han tornat a fer una demostració d'unitat deixant plantat el Departament d'Educació a la mesa sectorial -l'organisme en què participen la USTEC, Professors de Secundària, la CGT, CCOO i UGT. Els sindicats crítics amb l'acord, que ja havien renunciat a participar en el passat en les últimes meses, han tornat a esquivar la reunió al·legant que la conselleria ha adoptat una posició "d'enroc" en la negociació sobre les condicions laborals. Les organitzacions sindicals consideren una mostra de "menyspreu" per part de l'administració que, en l'ordre del dia de la mesa, no s'hagin inclòs aspectes de les seves reivindicacions. Ho veuen com una forma d'esborrar el conflicte del relat educatiu.
"Considerem aquest fet de nou un menyspreu cap a tots els docents, cap a les més de 100.000 persones que el dia 20 de març van mostrar al carrer el seu rebuig a l’acord arribat amb CCOO i UGT i que van demanar reobrir la negociació amb la majoria de la representació sindical", argumenten els sindicats crítics. De moment, però, el Govern no té intenció de reobrir les negociacions de la forma que reclamen les organitzacions sindicals. Sí que es mostren oberts a conversar i acostar posicions, però no contemplen -almenys per ara- fer cap canvi en el contingut de l'acord assolit amb els sindicats minoritaris.
El Govern manté la normalitat
Mentre els sindicats educatius amenacen amb més vagues, els engranatges de la Via Augusta continuen operant amb normalitat. Aquest dimarts, arran de l'acord d'Educació, el Govern ha aprovat desplegar l'increment del complement salarial específic aquest mateix trimestre. De fet, mestres i professors, segons asseguren, ja percebran aquesta pujada en la nòmina del mes de maig. En xifres, l'increment es tradueix en 839 euros per als mestres de primària i 858 per als de secundària, els quals es rebran addicionalment aquest tercer trimestre. La consolidació de la pujada salarial del complement s'anirà fent progressiva en els pròxims quatre anys. De moment, tal com fixa el pacte, els primers 800 euros extraordinaris arribaran en la nòmina del mes vinent.
Aquest dimarts, el Consell Executiu també ha aprovat les compensacions per pernoctacions de 50 euros per nit per a docents i personal d’atenció educativa que participi en sortides i colònies, la qual es començarà a comprar a partir del curs vinent. En preguntar-li per l’amenaça de molts centres de no fer colònies, ha indicat que el Govern “no vol forçar ningú” a fer aquestes sortides que inclouen pernoctació. “El que volem és atendre una demanda que és justa i dotar-la econòmicament. No volem forçar, volem caminar per a la millora de les condicions laborals i el mateix sistema educatiu”, ha insistit.
La portaveu manté que la decisió correspon als centres, motiu pel qual a l'administració li correspon "atendre una reivindicació perquè hi hagués una compensació econòmica justa": "Fem allò que creiem que hem de fer per atendre el neguit que hi ha. Amb aquest acord s'atén la petició que hi havia", ha reblat la portaveu de l'executiu. Sigui com sigui, el tercer trimestre s'encara amb noves jornades de vaga si no es desencalla el conflicte. Com a mínim, més jornades de vaga que les viscudes durant el mes de març.