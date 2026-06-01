En marxa la consulta mentre els docents continuen amb les mobilitzacions

La consulta als docents per validar el preacord tancat amb Educació divendres passat ja està en marxa. Des d'aquest dilluns a les 12 del migdia i fins dijous, professors i mestres votaran "sí" o "no" al contingut pactat entre el Departament i els dos principals sindicats -USTEC i Professors de Secundària (Aspepc)- després d'una marató de negociacions. Mentrestant, aquest dilluns s'han manifestat els docents a Girona i la Catalunya Central per fer campanya pel "no".
Tot i que les dues organitzacions majoritàries van optar per suspendre les vagues territorialitzades d'aquesta setmana després d'arribar a un acord amb Educació, la CGT, Intersindical i COS van decidir mantenir-les. Així, la Conselleria ha xifrat en un 10,75% el seguiment de la vaga de docents d'aquest dilluns amb dades facilitades pel 82,46% dels centres de treball amb personal afectat a les 17 h. Avui estaven cridats a l'aturada el personal docent i el personal laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP.
Els professionals del sector educatiu podran votar fins dijous a les 12 h del matí si validen el preacord que USTEC i Aspepc van tancar amb Educació divendres passat. Concretament, l'oferta econòmica que va fer desllorigar el conflicte és un increment de 50 euros més per al complement lineal de nova creació sobre el qual s'ha estat treballant les últimes hores. Aquest complement serà de 50 euros per aquest 2026, zero per al 2027, 50 més per al 2028 i 70 per al 2029. D'aquesta manera, doncs, el complement lineal mensual a quatre anys vista és de 173 euros, tenint en compte l'arrossegament -un altre aspecte pactat.
Això, sumat a l'increment del salarial del 30% del complement específic -competència de la Generalitat- pactat amb CCOO i UGT el mes de març, més la pujada de l'11% que s'aplica a tots els funcionaris lligada a Madrid -competència del govern espanyol-, l'import final que els docents percebrien més al mes a quatre anys vista s'enfila fins els 600 euros més al més, aproximadament -599,50 euros a primària i a 633,58 a secundària.
Per la seva banda, la consellera Esther Niubó ha afirmat aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio que un "no" al preacord plantejaria un escenari de "caos" i "debilitament absolut" del sistema educatiu i del moviment sindical. Niubó ha afegit que rebutjar el preacord suposaria perdre l'oportunitat de millora de les condicions laborals i d'enfortiment del sistema. Amb tot, s'ha mostrat convençuda que els docents són "conscients del que està en joc" i per això ha confiat que el validin.
Mobilitzacions a la Catalunya Central i a Girona
Mentrestant, uns 200 docents de la Catalunya Central ha ocupat aquest dilluns al migdia l'atri de la Basílica de Santa Maria de Montserrat per celebrar una assemblea i debatre el preacord amb Educació. És una imatge insòlita, ja que mai una manifestació havia entrat fins aquest espai. Quan els docents han accedit a l'atri -traient les cintes que ho impedien- l'Escolania estava cantant el Virolai i els participants han esperat que acabés per iniciar l'assemblea. Els concentrats -que estan a favor del "no" al preacord- han fet crits de "Niubó, dimissió" i "Què li diem al Papa? Vaga, vaga, vaga".
A la tarda, unes 200 persones s'han manifestat a Manresa. Els participants a la protesta s'han concentrat inicialment davant dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, en un acte organitzat per l'Assemblea de Centres Bages i Moianès.
D'altra banda, els docents també s'han mobilitzat a Girona, on la majoria dels manifestants es decanta per votar "no" al preacord. Així es desprèn en una assemblea que ha posat el punt final a les "colònies" que van arrencar diumenge a la tarda. Aquesta nit, una cinquantena de persones ha dormit en tendes davant de la Delegació del Govern i a partir de les deu del matí s'han fet grups de treball amb unes 400 persones que han servit per resoldre dubtes sobre el preacord.