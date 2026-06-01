Barcelona ofereix més ajudes per reformar ateneus, teatres i espais de cultura popular

L'Ajuntament de Barcelona dedicarà una partida extraordinària de 2,5 milions d'euros a reformar ateneus, teatres i espais de cultura popular. El pla neix d'un acord entre el govern municipal del PSC i el grup d'ERC, que es va treballar durant el projecte de pressupostos del 2026. En aquest sentit, el nou suport econòmic es planteja com "un reconeixement" a un pilar cultural de la capital catalana, especialment tenint en compte que hi ha ateneus amb gairebé dos segles d'història, destaca el consistori en un comunicat.
La manera de tirar endavant aquestes ajudes serà repartint el pressupost en tres línies: per als ateneus es reservaran 1,35 milions d'euros, per als teatres s'afegiran 850.000 euros a un pressupost ja habitual de 250.000 euros a les subvencions de rehabilitació gestionades amb la Generalitat i per als altres equipaments vinculats a la cultura popular hi haurà 300.000 euros disponibles. La proposta permetrà que les obres es duguin a terme entre el 2026 i el 2027. I neixen amb la idea de cobrir millores que no queden cobertes amb les ajudes ordinàries. Si la setmana passada es va presentar una ajuda als veïns de la ciutat que fan ús del comerç local, amb els nous "Bonus Consum", ara l'anunci municipal s'enfoca a la cultura popular de la ciutat i als gestors d'aquests espais.
Des d'ERC, el portaveu del grup municipal, Jordi Castellana, ha reaccionat al moviment de l'Ajuntament de Barcelona insistint que la seva formació va plantejar aquesta mesura en la negociació dels pressupostos perquè consideren que "són equipaments imprescindibles per garantir el dret d'accés i participació a la cultura". En aquesta línia, el mateix Castellana lamenta que actualment hi ha una distància considerable entre el paper que han exercit els ateneus i els teatres durant dècades i la situació arquitectònica dels edificis. Hi ha diversos espais que requereixen "reparacions de gran envergadura pel caràcter patrimonial" de les finques, remata al regidor. Així, ara tindran una nova opció econòmica per posar-hi remei, si bé caldrà veure quina implantació té en el sector.