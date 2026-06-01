Detingut un home per apunyalar un aficionat de l'Europa als voltants de Can Dragó

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de l'apunyalament a un aficionat del CE Europa aquest diumenge al vespre, segons ha avançat l'Independent de Gràcia. L'agressor, de 52 anys, duia una vestimenta amb la bandera d'Espanya i la víctima està hospitalitzada amb lesions greus, tot i que no es tem per la seva vida.
Els fets s'han succeït als voltants de l'estadi de Can Dragó, després del partit d'anada del play-off d'ascens a Segona Divisió entre l'Europa i el Celta Fortuna (que ha acabat amb empat a un), als volts de les 19 hores en un bar situat a l'avinguda Rio de Janeiro, a Nou Barris. Segons ElCaso, el presumpte agressor ha aparegut a la zona i ha iniciat una discussió amb un grup d'aficionats eskapulats, entre els quals la víctima, que ha acabat amb l'apunyalament.
La trifurca, però, segons els Mossos, no s'emmarca en cap baralla entre grups ultra. L'home, detingut per lesions i danys, també hauria trencat una porta del bar.
Detingut després d'amagar-se en un portal
Segons les primeres informacions, l'agressor ha intentat fugir després de l'apunyalament i s'ha refugiat en un portal proper, mentre diverses persones li llençaven objectes i intentaven localitzar-lo. Agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), que es trobaven a prop de l'estadi, han aconseguit accedir a l'edifici i detenir el sospitós.
Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets i la Unitat d'Informació dels Mossos també analitza si darrere de la baralla hi podria haver algun tipus de motivació ideològica. El detingut està previst que passi aquest dilluns a disposició judicial.