Sánchez continua resistint i es compromet seguir fins «més enllà» del 2027

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat “temps” perquè les transformacions que ha portat a terme el seu govern “arrelin” i s’ha compromès a seguir fins al 2027 “i més enllà” si així ho volen els espanyols. “Nosaltres no neguem els problemes, però no es pot negar el full de resultats. Fa vuit anys que avancem malgrat les dificultats i els problemes. Seguirem mantenint el full de ruta per seguir avançant fins al 2027 i més enllà, el que vulguin els espanyols”, ha exclamat en la cloenda del congrés de les Joventuts Socialistes. Sánchez ha atacat l’oposició "tramposa que barreja una cosa amb l’altra per tractar d’enderrocar el govern amb les seves males arts”.
"Jo en moltes ocasions veig a la dreta i a la ultradreta, no solament la política també la mediàtica, i fa la sensació que no ens coneixen. El socialisme democràtic pot ensopegar-se, som un projecte humà i, per tant, podem tenir aquestes ensopegades, però mai donem una batalla per perduda. Ens aixequem i avancem", ha assegurat Sánchez durant la cloenda en què no ha fet cap referència als últims casos de corrupció del seu partit.
Així, ha defensat la continuïtat del projecte socialista més enllà de l'actual legislatura i ha garantit que esgotarà el mandat malgrat les pressions de l'oposició. En aquest sentit, ha carregat contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i contra el president de Vox, Santiago Abascal, als qui ha acusat de representar una "oposició 'marrullera'" que pretén "demolir" els avanços reeixits durant els últims vuit anys de Govern progressista.
Sánchez també ha reivindicat l'actuació del seu Govern davant les diferents crisis externes afrontades, igual que les dificultats internes sorgides en el mateix partit. "Us dic una cosa alta i clara, nosaltres cada vegada que hi ha hagut un comportament que no s'ha adequat al que representa el PSOE hem actuat amb contundència", ha subratllat. No obstant això, ha advertit que també respondran amb la mateixa fermesa davant les "falòrnies". "El que no permetrem és que aquesta oposició 'marrullera' barregi una cosa amb l'altra per a tractar de derrocar aquest Govern de coalició progressista amb les seves males arts", ha afirmat.
Crítiques contra Aznar
Durant la seva intervenció, Sánchez també ha dirigit crítiques contra l'expresident del Govern José María Aznar per les seves recents declaracions. El president del Govern s'ha referit a les paraules d'Aznar de "Qui pugui fer que faci" i les ha descrit com "un do de pit destarotat" i ha acusat l'exdirigent popular de sobreestimar-se. "És un personatge que sempre s'ha sobreestimat i que si un pensa què va aportar a la política, va aportar la corrupció, la gran mentida de l'11M i incorporar a Espanya a una guerra il·legal. És una persona que se sobreestima cada vegada que té ocasió de poder dirigir-se a la ciutadania", ha sostingut Sánchez.
Acusa Vox de defensar la "supremacia de la raça blanca"
D'altra banda, Sánchez ha carregat contra Vox per la seva participació en un congrés "xenòfob" a Porto on es parla de la "supremacia de la raça blanca". "Això que anomenen prioritat nacional, o en aquest cas supremacia de la raça blanca, no és sentit comuna, és xenofòbia", ha recalcat. Així mateix, ha advertit que l'alternativa a l'actual Govern és, al seu judici, una "ultradreta xenòfoba" amb el suport d'una dreta que "empassa amb la xenofòbia" d'aquesta formació.