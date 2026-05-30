Junts entra al cos a cos amb Aliança en la cursa municipal: «Som l'únic veritable vot útil»

La plana major municipalista de Junts s'ha reunit aquest dissabte a Vilafranca del Penedès per preparar les eleccions del 23 de maig de l'any vinent, en les quals el partit s'hi juga el poder local camí dels futurs comicis al Parlament. Mentre les converses de passadís se centraven en Barcelona -les primàries se celebraran el 21 de juny-, el secretari general, Jordi Turull, ha protagonitzat un discurs en què ha entrat al cos a cos -sense citar-los directament- amb Aliança Catalana, a qui ha acusat d'atiar "l'odi al diferent" i també la "desesperança". Davant d'això, hi ha contraposat el projecte de Junts, sense oblidar crítiques dures contra el Govern de Salvador Illa i els casos de corrupció al PSOE.
Turull ha acusat el Govern de "deixar a la intempèrie" els municipis amb episodis com la crisi de Rodalies, o bé la transició energètica. "Es governa per supervivència", ha ressaltat el dirigent independentista, que ha lamentat que Illa està "més pendent de no molestar Sánchez i el PSOE que de denunciar el femer" de la corrupció que hi ha a l'Estat. "Qui donarà la cara davant dels problemes que es van agreujant?", s'ha preguntat Turull, que s'ha compromès a "prioritzar les inquietuds" de la gent per sobre del partit. "Heu de prioritzar les necessitats de la gent", ha apuntat el secretari general de Junts, que encara està inhabilitat malgrat que fa dos anys que es va aprovar la llei d'amnistia.
"Una cosa és parlar clar i l'altra és insultar", ha indicat, en referència a "l'odi, la crispació i al sectarisme" d'altres opcions, una referència implícita a Aliança Catalana, que aspira a créixer als feus tradicionals de la formació postconvergent. Turull també ha tingut paraules d'agraïment per les plataformes com Impulsem Lleida, Impulsem Penedès i plataformes com la que lidera Gabriel Fernàndez a Sabadell, que aniran amb Junts a les municipals. "La conclusió és que tenim un gran futur i que guanyarem. Diguin el que diguin", ha remarcat el dirigent independentista, que veu el seu partit com unes sigles "sòlides". "Es construeixen plantant arrels als pobles i a les ciutats", ha determinat.
Aquesta manera de fer política, ha dit, és "més necessària que mai" perquè està en joc la nació. "No en abstracte", ha apuntat Turull, que ha fet una mirada cap al passat, cap a moments en què pagar impostos "tenia retorn". "La nació que està en joc és aquella pàtria que Joan Oliver deia que la somiem completa. Recordeu que això ho va escriure durant l'exili: som al 2026, i encara tenim exiliats", ha recalcat el secretari general de la formació, en referència a Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. "Nosaltres, en termes futbolístics, no som com el Reial Madrid, un equip de fireta; som un partit de Masia, amb mentalitat de Masia, i ho dic jo que soc perico", ha assenyalat amb un somriure.
"A Junts sentim els colors. Fem del sentiment resiliència i consistència. Aquesta vegada ho tornarem a fer. Guanyarem perquè som l'únic veritable vot útil", ha remarcat Turull, que ha tornat a confrontar amb el PSC pels incompliments dels acords i amb Aliança per "atiar la desesperança" i que "la por al diferent" els ompli "el cistell dels vots". "Neixen de l'oportunisme i del sectarisme. Calen solucions reals i ambició nacional. Això és el que aportem des de Junts", ha remarcat el secretari general de la formació, crític amb la multirecindiència i amb la "cultura del subsidi". "Som la garantia d'aixecar el país. Nosaltres tenim tota l'ambició de país, i això no és possible sense el municipalisme", ha dit.
Segons Turull, el partit ha de tenir "confiança" en ell mateix, per la "feinada" que s'està fent. "Confiats, sí; refiats, gens. Tenim massa adversaris que ens volen arraconar. Fem nosa a tothom. Els altres només tenen crits o demagògia, no tenen solucions reals. Ens volen apartar. Intenten generar un relat que anem a menys, i som la mostra que anem a més", ha remarcat el secretari general de la formació. Per això ha demanat "anar a totes". A Barcelona, de moment, encara no hi ha candidat: s'haurà d'escollir en les primàries del 21 de juny i, de moment, hi ha tres noms confirmats del tot: Jordi Martí, cap de files a l'Ajuntament; Pilar Calvo, diputada a Madrid; i Glòria Freixa, diputada al Parlament.
Elogi d'Eduard Pujol
"Eduard Pujol, com molts a Junts, ha passat per moments injustos. Però són més fortes les conviccions que les injustícies. Mai ha perdut la il·lusió i el compromís", ha ressaltat Turull davant d'una sala que s'ha aixecat per aplaudir el senador del partit, que serà el candidat a l'alcaldia de Vilafranca. "Estic segur que, quan vinguem aquí l'any vinent, et direm alcalde", ha apuntat el secretari general de Junts. Pujol va passar per un tràngol judicial basat en unes acusacions de presumpte assetjament que van quedar desestimades i que, de fet, van acabar amb una conclusió del jutge diametralment oposada: una de les dones que el denunciava va acabar admetent que ella l'havia assetjat.