29 de maig de 2026

El jutge acorda agrupar les acusacions populars del cas contra Zapatero sota la direcció del PP

Publicat el 29 de maig de 2026 a les 15:43
Actualitzat el 29 de maig de 2026 a les 15:45

El jutge de l'Audiència Nacional (AN) José Luis Calama ha acordat agrupar les acusacions populars del 'cas Plus Ultra' - que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero - en la representació del PP. En un auto enviat aquest divendres, el magistrat explica que Vox va ser el primer a personar-se en la causa i que hauria de tenir prioritat segons el que estableix el Tribunal Suprem (TS), però apunta que la seva personació no va ser vàlida perquè estava "mancada d'alguns requisits processals indispensables". El PP, segons indica, va ser el segon a personar-se i complia "íntegrament" les exigències legals, un fet que justifica que se li atribueixi la representació del conjunt de les acusacions populars.

 

