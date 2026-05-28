L'últim tallafocs de la Kitchen

Jorge Fernández Díaz no sabia res, diu. Ho va llegir a la premsa. No sorprèn, perquè els dirigents del PP han desenvolupat una mena d'amnèsia selectiva per no tenir cap mena de coneixement de cap de les presumptes irregularitats que tenen a veure amb la policia patriòtica. El cas Kitchen, que investiga l'espionatge a l'extresorer del PP Luis Bárcenas per torpedinar la investigació sobre el finançament irregular del partit, n'és l'últim exemple. Passa també amb l'operació Catalunya, que, per cert, encara no s'ha jutjat mai a l'Estat. Potser perquè afecta independentistes, qui sap.
Fernández Díaz, que al seu dia era el poderós ministre de l'Interior i de la màxima confiança de Mariano Rajoy, és l'últim tallafocs de les clavegueres del PP. En les causes sobre la policia patriòtica s'ha vist una tendència. Primer, era cosa de l'excomissari Villarejo, un policia corrupte que anava per lliure. Després, la taca es va fer més gran, i eren un grup de policies desbocats contra els enemics d'Espanya i del PP -llegeixi's els independentistes o els dirigents de Podem. Ja fa temps que s'apunta perillosament a l'esfera política, fins ara sense conseqüències judicials.
La cúpula política de les clavegueres -Fernández Díaz, Francisco Martínez, i qui sap si també María Dolores de Cospedal i Rajoy- ha intentat per tots els mitjans protegir-se d'aquestes pràctiques. Fins al punt de negar de totes les maneres possibles la pròpia existència d'operacions il·legals per desprestigiar rivals polítics. Amb els anys, i veient-se acorralats, han optat per assenyalar els policies. El mateix Fernández Díaz ho va dir en el marc de la comissió d'investigació del Congrés sobre l'operació Catalunya. "Si hi ha actes il·legals, que s'investiguin", va dir.
A la declaració d'aquest dijous davant del jutge, Fernández Díaz no s'ha sortit del guió. Ha dit que desconeixia l'operació Kitchen, que ningú "ni per dalt ni per baix" li'n va informar mai. Sembla que, en les operacions contra els independentistes o per boicotejar investigacions perjudicials pel PP, els policies anaven per lliure. El tribunal dirà si se'n surt -la Fiscalia li demana 15 anys de presó-. Si cau ell, seria una peça política clau que quedaria condemnada per les clavegueres de l'Estat. Qui sap si llavors, l'exministre deixarà de fer de tallafocs i mirarà cap amunt. Mariano Rajoy, que tampoc recorda res, encara no s'ha assegut al banc dels acusats.