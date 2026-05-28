Educació planteja als sindicats un increment de gairebé 400 euros a quatre anys vista

Primers moviments per desencallar el conflicte educatiu en la setena reunió entre la conselleria i els sindicats crítics. La darrera proposta que el Departament d'Educació ha plantejat als sindicats, aquesta vegada per escrit, inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en quatre anys, el qual s'aniria assolint de forma progressiva, segons afirmen fonts sindicals presents en la trobada. Aquesta xifra surt de l'increment del 30% del complement específic pactat amb CCOO i UGT, però aplicat en tres anys -inicialment el pacte en fixava quatre- i amb un nou càlcul. En concret, de l'acord signat amb els sindicats minoritaris es desprèn que el 2029 l'augment seria de 267,33 euros per a mestres i 273,36 per a professors de secundària.
A això cal sumar-hi el nou complement salarial -el qual s'ha debatut àmpliament en les darreres jornades de negociació-, que seria de 46,90 euros mensuals aquest any i uns 125 el 2029. Tenint en compte aquest ball de xifres, doncs, l'increment mensual en quatre anys va dels 392 euros per als mestres als 398 per als professors de secundària. També en matèria salarial, els sindicats expliquen que la conselleria hauria plantejat recuperar els sexennis deixats de percebre durant les retallades, entre el 2012 i el 2024, en cinc anys. Els sexennis són unes quanties que reben els docents per antiguitat, que fins al 2012 es percebien quan arribaven als sis anys i a partir del 2012 es van passar a cobrar a nou anys, fins que el 2024 es van recuperar a sis anys. A més, s'inclouria la convocatòria de 2.500 places de càtedres el 2027 i 2.500 més el 2028 -aquesta era una reclamació concreta de Professors de Secundària.
A més, aquesta última oferta, la qual la consellera Niubó ha advertit que és la "definitiva", planteja unes 7.000 dotacions més en quatre cursos, xifra significativament major a la que s'ha posat sobre la taula fins al moment. Educació desgrana les noves dotacions plantejades segons el lloc on es desplegarien. Entre aquestes dotacions hi hauria 140 integradores socials cada curs entre el 2027-2028 i el 2029-2030; 50 educadores socials més cada curs en el mateix període i 200 tècnics especialistes d'educació infantil més cada curs durant el 2027-2028 i el 2028-2029, que pujarien a 400 el 2029-2030. També s'inclouen dotacions per als suports intensius, com 350 mestres d'educació especial, 120 mestres d'audició i llenguatge i 675 educadors d'educació especial.
D'altra banda, hi hauria 40 dotacions d'aula d'acollida més a primària cada curs el 2027-2028 i el 2028-2029, i 60 el 2029-2030; 25 més a secundària també en aquests dos primers cursos i 35 el 2029-2030; 10 més a la Formació Professional cada curs durant els dos primers del període i 15 el 2029-2030. En total, l'oferta planteja 1631 dotacions més cada curs i 1983 el 2029. Segons afirmen, les previsions són orientatives i cada curs s’actualitzaran abans de l’inici de curs a partir de l’anàlisi del context.
Els sindicats demanen negociar "punt per punt"
Davant la nova oferta que els ha fet arribar per escrit Educació aquesta tarda -la primera de les set jornades de negociació-, els sindicats crítics, que es mostren optimistes però escèptics, han demanat un recés de mitja hora per valorar la proposta. Després d'estudiar-la, els sindicats han reclamat a la conselleria "poder negociar punt per punt" i s'han mostrat molestos amb l'ultimàtum llançat aquest mateix matí per la titular de la cartera: "Avui la consellera ha dit que se’ns presentava una última proposta. És la darrera? Podem negociar? Sent la primera per escrit s’hauria de poder entrar a negociar punt per punt. Som a una mesa de negociació, no pot ser que només se’ns traslladi una proposta tancada", defensen des d'USTEC.
La proposta salarial d'Educació és força similar a la presentada ja aquest dimecres, la qual va fer encallar les negociacions, motiu pel qual els sindicats la valoren, de moment, amb escepticisme: "Vam demanar doblar l’augment. O mantenim la quantitat o negociem el calendari", apunten des del sindicat amb més representació dins la mesa. També asseguren que "caldria plasmar a l’annex la clàusula de garantia salarial que hem estat reiterant a mesa per compensar l’evolució de la inflació". Una clàusula que, des del departament, afirmen que correspon a Funció Pública, no a Educació. Aquesta garantia salarial és una de les línies vermelles més fermes que esgrimeixen els sindicats.