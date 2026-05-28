El BSC-CNS es reforça amb el tercer ordinador de computació quàntica

El Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) ha obert una nova etapa amb la suma del tercer ordinador de computació quàntica. Es tracta de l’EuroQCS-Spain i que ha comptat amb una inversió de 9,8 milions d’euros, cofinançats per la Comissió Europa i el govern espanyol. El director del BSC-CNS, Mateo Valero, ha afirmat que és “l’únic lloc on hi ha tres ordinadors quàntics connectats a un supercomputador clàssic”. El sistema s’ha integrat al MareNostrum 5, convertint-lo en un dels primers superordinadors del món que combina computació clàssica i quàntica, tant digital com analògica.\r\n