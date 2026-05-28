Operació pionera a Barcelona (i a Europa) a un fetus que havia desenvolupat els budells fora del cos

Un equip format per especialistes barcelonins ha protagonitzat una operació pionera a Europa a un fetus que, a causa d'una greu malformació, havia desenvolupat els budells fora del seu cos, una malformació congènita coneguda amb el nom de gastròsquisi. La intervenció l'han dut a terme professionals de BCNatal, el consorci de medicina maternofetal i neonatologia integrat per l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Hospital Clínic Barcelona, i especialistes de cirurgia pediàtrica i anestesiologia de l'Hospital Sant Joan de Deu. El nadó, que va ser operat al ventre de la mare -que té vint anys- durant la setmana 28 de gestació, va néixer sis setmanes després i actualment s'alimenta amb normalitat.
La gastròsquisi, tècnicament, suposa que els budells del nadó, així com a vegades altres òrgans, es desenvolupen fora del cos a través d'un orifici a la paret abdominal, situada a la dreta del cordó umbilical, que no es tanca correctament durant l'embaràs. Com que no estan protegits, els budells queden exposats al líquid amniòtic, s'inflamen, perden reg sanguini i poden patir necrosi, amb conseqüències molt greus per al nadó després del naixement. Els professionals que seguien l'embaràs van detectar la malformació del fetus en una ecografia rutinària durant la setmana 20 de gestació i la van derivar a Sant Joan de Déu.
Després d'avaluar les diferents opcions i consultar el cas amb el comitè d'ètica, els professionals que atenien la gestant li van proposar una cirurgia fetal que fins ara s'ha dut a terme només en molt poques ocasions a Colòmbia i als Estats Units, però mai fins ara a Europa. Segons relaten els especialistes, el més habitual és tractar la gastròsquisi un cop el nadó ja ha nascut, però aquest cas corria un risc molt elevat de perdre gran part dels budells si no es tractava abans del naixement.
El procediment de l'operació
L'operació es va dur a terme el passat 10 de febrer. Tal com expliquen des del centre sanitari, els cirurgians van fer una incisió al ventre de la gestant per accedir a l'úter, van recol·locar el fetus, de només 700 grams de pes, a la posició adequada per poder accedir a l'abdomen fetal del fetus i intervenir-lo mitjançant laparoscòpia. Es van introduir quatre tròcars a la bossa amniòtica i després d'extreure el líquid amniòtic i introduir gas per poder crear un espai dins de l'abdomen que els permetés veure i operar amb seguretat, van anar reintroduint acuradament el budell dins de la paret abdominal.
En acabar, van tancar la perforació de l'abdomen. Aquesta intervenció poc usual requereix un grau de precisió alt tenint en compte que el fetus pesava 700 grams, que l'intestí tenia una longitud de 80 centímetres i un diàmetre de 3 a 15 mil·límetres, i havia de ser reintroduït per una perforació de només 1,5 centímetres. Els dies posteriors a la intervenció, es va fer un seguiment ecogràfic del fetus que va permetre confirmar que el budell reduïa el grau d'inflamació i en recuperava l'aspecte habitual. L'embaràs va prosseguir i el nadó va néixer mitjançant part amb cesària en el transcurs de la setmana 34 de gestació. Actualment, tot i el trasbals, el nadó s'alimenta amb normalitat.