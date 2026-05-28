Barcelona blindada pel Papa: així serà el dispositiu de seguretat de la visita de Lleó XIV

Un desplegament de 5.600 agents dels Mossos i 500 de la Guàrdia Urbana, una zona zero de nou illes de cases de l'Eixample a l'entorn de la Sagrada Família, restriccions severes per pujar a Montjuïc i diverses càpsules per moure el papa, Lleó XIV, en la seva visita a Catalunya entre els dies 9 i 11 de juny. Estat, Generalitat, Ajuntament de Barcelona, l'Arquebisbat i tots els cossos de seguretat implicats, capitanejats pels Mossos, s'han coordinat per dissenyar el pla de seguretat, amb l'objectiu de garantir la màxima seguretat del Pontifex mentre s'intenta que la ciutat i els veïns puguin continuar fent vida relativament normal.
No serà senzill, perquè les restriccions a la mobilitat seran intenses els dies que el Papa estigui a Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que el dispositiu Albus té una “importància cabdal” i és un dels més grans que s'ha fet mai a Catalunya. S'ha preparat durant mesos, en coordinació amb totes les administracions, sobretot amb Barcelona. La prioritat és mantenir la màxima seguretat amb la mínima afectació per a la ciutadania. La coordinació es farà des del Complex Egara, seu central dels Mossos, amb presència de la resta de Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i també de la Policia Vaticana.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha ressaltat la coordinació entre administracions des que es va confirmar la visita. “Ha estat un treball compartit, perquè la visita és altament rellevant per Barcelona, Catalunya i l'Església”, ha afirmat. Espadaler ha destacat la importància de la visita en l'actual context global i ha dit que la veu del Papa “ultrapassa els límits del catolicisme” i per això el Govern s'ha focalitzat en fer que Lleó pugui enviar el seu “missatge al món” i la visita transcorri amb normalitat i seguretat.
La feina començarà el dia 1 de juny, amb les primeres afectacions a la mobilitat sobretot a l'entorn de la Sagrada Família. El dia 9 hi haurà afectacions al Portal de l'Àngel i la Catedral, al voltant del Palau Episcopal, i també a l'Estadi Olímpic, on només s'hi podrà arribar si es disposa d'acreditació.De cara al dia 10, les afectacions se centraran a l'Església de Sant Agustí, en un entorn especialment complex pel que fa a la mobilitat. Hi haurà restriccions d'accés a tot l'entorn. El dispositiu garantirà, però, que els veïns de les zones afectades puguin arribar a casa seva. "És un repte operatiu extraordinari", ha admès Parlon.
Palau Episcopal i Catedral, primera parada
Els tres districtes més afectats seran Ciutat Vella, l'Eixample i Sants-Montjuïc. La primera parada del papa serà a la Catedral de Barcelona. Això implicarà restriccions de trànsit i estacionament des de les 7h del matí de dilluns dia 8 fins a les 10h el dia 11 de juny. Al Raval, els carrers de l'entorn de l'Església de Sant Agustí i la plaça Gardunya patiran talls totals de circulació entre els dies 9 i 10 de juny, amb controls d'accés i regulació de vianants en moments de màxima afluència. També limitacions d'aparcament de cotxes, motos i bicicletes. Només podran passar els veïns que acreditin la residència i també les persones amb l'acreditació pertinent.
La Sagrada Família, zona zero
La zona zero és la Sagrada Família i el seu entorn, per on el Papa farà un recorregut amb el Papamòbil el dia 10 de juny. Durant el dimecres 10 i la matinada de l'11, es farà un perímetre de seguretat amb restriccions de circulació i estacionament, que comportarà desviaments generals de trànsit i una afectació important a la xarxa d'autobusos i el tancament de l'estació de metro de la Sagrada Família. A la pràctica, suposarà "aïllar" nou illes de cases al voltant de la Sagrada Família, i serà l'espai de màxima seguretat perquè serà també on el papa estarà més "exposat".
Lleó XIV farà una visita amb cotxe descobert entre la Diagonal amb Roselló i fins al carrer Sardenya, abans d'arribar a la Sagrada Família. La resta dels desplaçaments seran amb vehicle tancat. Així, entre la plaça del Cinc d'Oros i el carrer Lepant, i entre Provença i Còrsega estarà prohibit aparcar i no es podrà circular entre les 7h del dia 10 de juny i les 2h de la matinada del dia 11h. Les persones que hi vulguin accedir hauran de passara diversos filtres de seguretat, i també es revisaran els balcons dels edificis que donen als carrers per on circularà el papa. Els llocs on la ciutadania podrà veure Lleó XIV són Rosselló amb Marina, Rosselló amb Avinguda Gaudí, i Provença amb Lepant.
Restriccions severes a Montjuïc
Una altra de les cites és a Montjuïc, que també tindrà restriccions severes d'accés. Dins de l'estadi només hi podrà accedir qui tingui acreditació, però tampoc hi podrà haver gent al voltant del Lluís Companys. Així, l'accés a l'anella olímpica quedarà restringit entre el 8 i el 10 de juny, amb talls als accessos i limitació de la circulació privada. Dit d'una altra manera, qui no tingui acreditació per entrar a l'estadi ni tan sols podrà pujar a la muntanya de Montjuïc, amb l'excepció dels veïns que visquin per la zona.
Reforç del transport públic
L'Ajuntament de Barcelona reforçarà el transport públic. De fet, la tinenta d'alcaldia Laia Bonet ha remarcat que la millor manera de moure's per la ciutat els dies que hi sigui el papa serà amb metro o a peu. Així, es reforçaran especialment les línies 1, 3 i 5 del metro, amb un 23% més d'oferta en els moments de major demanda, 20 trens més a la xarxa. El tancament del metro també es farà més tard. L'estació de Sagrada Família romandrà tancada tot el dia 10.
Fora de Barcelona: Montserrat i Can Brians
Les restriccions van més enllà de Barcelona. També s'ha dissenyat un pla per Montserrat i la presó de Brians. A la presó, un dispositiu de Mossos acompanyarà la càpsula del papa fins a la porta del centre, i a dins quedarà en mans dels Mossos i funcionaris que hi treballen, que es reforçaran. Pel que fa a Montserrat, l'accés per carretera quedarà restringit als 70 autocars acreditats. La resta de gent hi podrà anar, si té acreditació, amb Cremallera o Aeri. Ferrocarrils reforçar els trajectes fins a Monistrol -tres trens per hora- i hi haurà una tarifa unificada Cremallera-Aeri per 7,5 euros (el preu habitual són 15 euros)-