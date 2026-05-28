28 de maig de 2026

Societat

Quatre detinguts i 150 identificats amb 1.182 antecedents en l'últim dispositiu Kanpai a Barcelona i Sant Adrià

  • Una actuació dels Mossos d'Esquadra dins del pla Kanpai -

Publicat el 28 de maig de 2026 a les 09:31

Un total de 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades aquest dimecres al districte de Sant Martí de Barcelona i a Sant Adrià del Besòs, en un nou dispositiu Kanpai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat quatre detinguts, tres per la llei d'estrangeria amb 102 antecedents acumulats, i un per una ordre de detenció vigent. A més, una persona va quedar investigada penalment, es van fer cinc denúncies per tinença de substàncies, una per tinença d’armes, tres de trànsit i tres per vulneració d’ordenances municipals.

