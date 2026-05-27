La protesta dels docents bloqueja l'AP-7 i l'A-2

La protesta dels docents ha bloquejat les principals carreteres de Catalunya. En aquests moments, el professorat talla l'AP-7 a Salt, Granollers; i l'A-2 a Lleida en una nova jornada de vaga a tot el país. En la majoria de casos els talls s'han produït després de marxes i mobilitzacions en diferents punts, fins que s'ha accedit a les vies per tallar-les. La intenció és allargar la protesta, coincidint amb la reunió prevista per a les tres de la tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació, però que a hores d'ara encara no ha començat. De fet, segons fonts sindicals que han de participar en la mesa, la reunió s'ha endarrerit fins a dos quarts de cinc.
En el cas de Granollers, els manifestants han muntat carpes i han desplegat dues grans lones per tenir una mica d'ombra. El col·lectiu ha muntat un escenari, des d'on s'ha punxat música i han actuat diversos artistes, com Titot, Enric Casasses o Joan Garriga, entre d'altres. Després de fer barbacoes i fins i tot un parell de fideuades de grans dimensions, el col·lectiu té previst mantenir la protesta com a mínim fins a les cinc de la tarda. Mentre això no passa, els participants es resguarden del sol sota tendals, carpes i para-sols, mentre alguns opten per passar l'estona jugant a futbol.
A Salt, els manifestants han accedit a la via pel voral en sentit França i han acabat tallant en els dos sentits. A la mateixa via, milers de docents que es manifestaven per Granollers han acabat tallant-la en els dos sentits i hi estan instal·lant carpes i cadires per portar a terme diverses activitats. A l'A-2, el tall es produeix en els dos sentits des de les onze del matí, moment en què han arrencat bona part de les mobilitzacions de la jornada.
- AP-7 a Salt, punts quilomètrics 62 i 64
- AP-7 a Granollers, al voltant del quilòmetre 133
- A-2 a Lleida, entre els punts quilomètrics 455 i 474
Els docents tallen els carrers de Tarragona
A la demarcació de Tarragona hi havia diverses mobilitzacions convocades aquest dimecres al matí. A Tarragona uns 700 docents s'han manifestat pel centre de la ciutat a les 10 hores. A la mateixa hora, s'han concentrat un miler de mestres i professors a Torredembarra i a les 11 del matí han tallat l'AP-7, primer en sentit nord i uns minuts més tard en sentit sud, deixant un centenar de vehicles aturats en direcció València. Després de negociar amb els Mossos d'Esquadra i de viure alguns moments de tensió amb els conductors, els docents han deixat sortir els cotxes i camions atrapats.
Els manifestants han muntat tendals, altaveus i han començat a preparar paelles per fer un dinar popular. En un ambient festiu, al llarg de la jornada hi ha previst fer castells, actuacions musicals i taules rodones, entre altres activitats. Els impulsors del tall volen mantenir l'aturada de l'AP-7 a Torredembarra, com a mínim, fins a les cinc de la tarda. El portaveu de les assemblees de docents del Camp de Tarragona, Carlos Alcalde, ha dit que volen "aturar el país". "És molt important que les famílies entenguin que aquest cicle de mobilitzacions està també enfocat a totes elles", ha explicat mentre destacava que l'acte d'avui no és "violent".
Més de 1.200 docents col·lapsen Salt
A les comarques gironines, els docents han bloquejat l'autopista al seu pas per Salt. Els Mossos d'Esquadra han intentat mantenir els manifestants al voral de la carretera mentre tallaven la circulació en els dos accessos principals (Girona Nord i Girona Sud). Però tot i els intents per contenir-los, els manifestants han acabat tallant l'autopista abans que la circulació quedés del tot interrompuda.
Al crit de 'Niubó dimissió!" els manifestants han anat ocupant els quatre carrils que té la via en sentit nord i posteriorment han saltat als carrils que van en sentit sud per tallar completament la via en els dos sentits de la marxa. Ràpidament, han col·locat taules i cadires per muntar una aula enmig de la carretera. El sol i la calor, però, ha obligat a resguardar els participants de la protesta sota un dels ponts que travessa l'autopista.