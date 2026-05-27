Junts demana a Illa que aclareixi els vincles amb la Xina arran del cas Zapatero

El grup parlamentari de Junts ha demanat aquest dimecres la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, en seu parlamentària perquè "doni totes les explicacions i aclareixi" els contractes del Govern amb empreses xineses, com la tecnològica Huawei. En un comunicat, el partit justifica la petició amb les "presumptes transferències" rebudes per l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero procedents de Huawei, i amb l'adjudicació del "desplegament i la gestió" d'infraestructures de fibra òptica a aquesta empresa xinesa. "Junts reclama màxima transparència al president Illa i considera imprescindible que comparegui al Parlament amb la màxima celeritat", sostenen.
Precisament, l'expresident i líder del partit, Carles Puigdemont, va publicar una entrada aquest dimarts al seu perfil de la xarxa social X en què demanava a Illa "menys victimisme i més explicacions" en el cas de presumpta corrupció de Zapatero, també per "saber d'on ve" el suposat "especial interès" del Govern amb la Xina. De fet, Junts carrega contra els vincles econòmics entre la Generalitat i Huawei, "en un context en què la Unió Europea ha desaconsellat a tots els estats membres" treballar i contractar serveis de l'empresa xinesa.
La petició de compareixença també ha de servir perquè el president de la Generalitat doni explicacions sobre les "presumptes actuacions" de Zapatero "amb possibles afectacions" a Catalunya, com la intenció de "pactar una comissió del 3 %" per la construcció del Hard Rock de Tarragona. La causa investiga una suposada operativa que hauria fixat una retribució del 3% vinculada al projecte del complex de Tarragona. En la resolució judicial que acorda la imputació de l'expresident s’analitza una sèrie de relacions empresarials entre el grup Aldesa (controlat per capital xinès) i la consultora Análisis Relevante, vinculada a Julio Martínez Martínez, amic de l’expresident, com explica El Periódico.
Junts ja havia criticat el contracte amb Huawei
Les crítiques de Junts en l'assumpte xinès no són noves. El passat octubre, el diputat Francesc de Dalmases ja va lamentar que la Generalitat hagi adjudicat a l'empresa catalana Sirt, en aliança amb la xinesa Huawei, el projecte per connectar els serveis públics i equipaments amb una xarxa de fibra òptica pròpia, per valor de 127 milions d'euros. Els independentistes acusaven el Govern de "regalar" les dades dels catalans a una companyia -Huawei- que està al punt de mira de la Comissió Europea.
A la comissió d'Unió Europea i Acció Exterior, De Dalmases va denunciar davant del conseller, Jaume Duch, aquest fet. "No formalitzin aquest contracte", va demanar el dirigent independentista. De Dalmases va alertar dels riscos de tenir tractes amb Huawei perquè situen Catalunya "fora del consens de la Unió Europea". "La Comissió Europea ha dit que Huawei representa un gran risc per als estats membres de la Unió, i que està plenament justificat excloure Huawei en tot allò que afecti les dades i seguretat dels europeus, i demana als estats membres que deixin de contractar Huawei", va explicar.
De fet, els juntaires ja van denunciar els contractes del govern espanyol amb Huawei també fa uns mesos al Congrés. "El govern espanyol ha d'aclarir quins interessos té en el fet que una empresa xinesa disposi de dades que posen en risc la seguretat dels estats occidentals", apuntava el diputat Josep Pagès al juliol passat, arran d'un contracte del Ministeri de l'Interior amb l'empresa xinesa per valor de 12,3 milions d'euros per gestionar dades d'escoltes policials i judicials de la policia espanyola i la Guàrdia Civil. De Dalmases va anar més enllà i va recordar que la Comissió Europea ha dit que Huawei és un "proveïdor d'alt risc".