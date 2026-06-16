Alberto Fernández derrota el número dos de Daniel Sirera en un districte de Barcelona

La militància del PP de Catalunya ha elegit aquest dimarts els compromissaris que participaran en el congrés de la formació convocat per al 27 de juny proper. Ha estat una votació plàcida, sense pugnes, ja que el congrés es presenta pacificat, amb un únic candidat a la reelecció, Alejandro Fernández, i a les diverses agrupacions s’han pactat els compromissaris… tret d’un lloc, a Horta, on el candidat amb el suport de l’històric Alberto Fernández Díaz s’ha imposat al que propugnava Daniel Sirera, actual cap del grup popular a l’Ajuntament de Barcelona.
La derrota no és anecdòtica, ja que el guanyador, el fernandista Manuel Conde, un històric de la formació, ha derrotat Salva Torres, el secretari general del PP a Barcelona. És a dir, el número dos de Sirera, que d'aquesta manera no podrà assistir al congrés com a compromissari. Conde ha estat elegit per 12 vots a 7.
La votació, que és de caràcter menor, ha guanyat transcendència a mesura que s’acostava el moment, ja que el PP a Barcelona arrossega tensions internes entre diverses famílies polítiques. Com ja vam informar , Alberto Fernández manté una relació molt millorable amb Sirera, que ha anat teixint un equip municipal afí en la majoria dels districtes. Un fet que ha irritat sectors històrics de l’organització conservadora.
Horta ha estat un districte tradicionalment controlat pels partidaris de l’exregidor Alberto Fernández, reacis a sotmetre’s al lideratge de Sirera, que aspira a tornar a ser el cap de llista a les municipals de Barcelona. Això ha fet del pols a Horta una batalla interna seguida per molts actors polítics del PP.
Al congrés hi aniran 806 compromissaris, dels quals 161 són nats, 644 electius (seran votats per la militància el 16 de juny) i 1 de la comissió organitzadora. Entre els compromissaris amb dret a vot, però, no hi serà el principal col·laborador de Daniel Sirera, el que geenra inquietud en l'entorn de l'actual cap del grup municipal popular.
Sirera està fort al PP barceloní i tot indica que té el suport de Génova i d’Alberto Núñez Feijóo per revalidar com a alcaldable. Però Alberto Fernández és un os dur de rosegar i conserva ascendent sobre un sector de la militància, així com bona sintonia amb la direcció del PP a la província de Barcelona que lidera Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels. El congrés del 27 de juny potser serà una bassa d’oli, però avui hi ha hagut una batalla i l’ha guanyat Alberto Fernández.