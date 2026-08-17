El president de Ceuta llança un ultimàtum a Pedro Sánchez per la crisi migratòria

L'entrada en massa de migrants procedents del Marroc ha desencadenat una nova crisi política per al govern de Pedro Sánchez. Aquest dilluns el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha llançat un ultimàtum i ha donat un termini de 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi humanitària i migratòria que viu la ciutat des dels dies 30 i 31 de juliol. En una compareixença després del Consell de Govern Extraordinari, Vivas ha deixat clar que si la situació no millora, recorrerà a altres institucions com el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional i les Corts Generals.
"El Poder Judicial és la pedra angular de l'estat de dret. Ceuta viu un Estat d'excepció", ha assegurat el cap de l'executiu ceutí, que també ha retret al líder de la Moncloa la seva "passivitat" i "manca de voluntat"; i ha criticat que Pedro Sánchez "va pretendre maquillar la realitat afirmant que s'havia recuperat la normalitat". Amb aquestes declaracions, doncs, Vivas afegeix més pressió al president espanyol i escala la crisi política arran de l'entrada massiva.
Juan Jesús Vivas ha començat l'atenció als mitjans admetent que "no li agrada" haver de dur a terme aquesta compareixença, però que és la seva "obligació" denunciar "la manca de resposta adequada" del govern espanyol. "Una part d'Espanya es troba en alt risc, en temes tan sensibles com la seguretat ciutadana, el normal funcionament dels serveis, la convivència i la seguretat nacional". De fet, elevant el to, ha assegurat que la població viu "amb el pols alterat", "esglaiada" i amb "l'ai al cor". El president ceutí ha retret a l'executiu de Pedro Sánchez que, gairebé 20 dies després de l'arribada de 80.000 migrants, "encara no s'han identificat" totes les persones que van entrar entre el 30 i 31 de juliol: "No sabem, de ciència certa, quantes persones queden a Ceuta".7
En resposta, el govern espanyol ha anunciat que reforçarà les tasques d'identificació i d'atenció als migrants que resten a Ceuta, segons ha informat la Moncloa en un comunicat. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu, després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol, Pedro Sánchez, amb set ministres. És la segona vegada que Sánchez es reuneix de forma telemàtica amb el seu equip de govern arran de la crisi migratòria.
Crítiques a la ministra García
La ministra de Sanitat, Mónica García, va visitar aquest diumenge la ciutat autònoma, i va remarcar que "no hi ha col·lapse sanitari", malgrat l'augment assistencial que han registrat per atendre els migrants que s'han quedat a Ceuta. També va recalcar que necessiten que el govern ceutí els cedeixi instal·lacions per poder atendre els migrants. Preguntat per les paraules de la ministra, Vivas ha remarcat que Garcia no els pot donar "cap lliçó de solidaritat o d'humanitat": "Tractar de descarregar, d'eludir la responsabilitat, donant-li les culpes a un govern autonòmic i local em sembla absolutament incorrecte", ha asseverat amb contundència.
Pel que fa a la possibilitat de cedir instal·lacions, el president ceutí ha subratllat que estan disposats a fer-ho, sempre que es tingui en compte els veïns: "Hem d'alçar la veu perquè es compleixi amb la principal obligació i objectiu que tenim, que és que Ceuta torni a la normalitat. Està bé que pensem en els immigrants, però hem de pensar en els ceutins, o ¿és que els ceutins no tenen drets?", s'ha preguntat. Amb tot, doncs, Vivas escala encara més la crisi política derivada de l'entrada en tromba de migrants.
Espanya manté el reforç a la frontera
L'ultimàtum del cap de l'executiu ceutí arriben després que aquest cap de setmana l'exèrcit marroquí assegurés haver frustrat una nova entrada massiva -la qual feia dies que es rumorejava. Segons asseguren, el grup s’havia amagat als afores de Fnideq (Castillejos en castellà), en una zona muntanyosa situada al sud-oest on el govern marroquí havia desplegat milers d’efectius per impedir una possible nova entrada massiva cap a Ceuta. Tot i això, la situació a l'espigó El Tarajal de la ciutat continua tranquil·la durant el matí d'aquest dissabte.
Aquest fet s'emmarca en un context de tensió i control policial a la frontera entre el Marroc i Espanya després del pas de milers de persones a través de Ceuta, en què en van morir 141, fa dues setmanes. Arran d'aquesta crisi migratòria, el rumor d'una possible nova entrada massiva aquest dissabte 15 d'agost va posar en alerta els dos governs, que encara han de gestionar el trasllat de menors arribats a finals de juliol. Tant les autoritats marroquines com el govern espanyol van reforçar la seguretat a Ceuta durant davant la difusió, a través de Facebook, Instagram i WhatsApp, de missatges que animaven a travessar de nou la frontera cap a Espanya. El Marroc manté desplegats controls terrestres, patrulles i noves barreres al litoral de la ciutat de Fnideq (Castillejos).