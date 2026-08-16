El govern espanyol nega que hi hagi un «col·lapse sanitari» a Ceuta

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha negat que Ceuta visqui un "col·lapse sanitari" per la crisi migratòria, tot i que ha admès que hi ha àrees "especialment tensionades", com les urgències i les plantes de medicina interna i quirúrgica. García, però, ha alertat que l'entrada massiva de migrants comporta un "risc per a la salut pública".\r\n\r\nLa ministra ha xifrat en 5.800 els migrants atesos per la sanitat en els darrers quinze dies, 3.500 en centres d’atenció primària i 2.300 als hospitals. Segons García, la pressió assistencial ha disminuït un 70% des del primer dia de la crisi i aquest dissabte es van atendre 193 persones.\r\n\r\nGarcía ha reclamat a Ceuta més espais per garantir unes condicions adequades d’higiene, aigua i alimentació, i ha anunciat el reforç del control epidemiològic amb personal del Ministeri. També ha assegurat que no s’han suspès consultes ni assistències sanitàries i ha defensat que "no es pot associar immigració amb malaltia", després que s’hagin detectat dos casos de tuberculosi i 18 de gastroenteritis.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl Marroc assegura haver impedit un intent de centenars de migrants d'arribar a Ceuta Neus Climent\r\n\r\n