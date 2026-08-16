Dos robatoris de cable la matinada passada afecten la circulació de trens aquest diumenge, segons han informat Adif i Renfe. D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre La Garriga i Centelles per un robatori de cable entre La Garriga i Figaró.
D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta a l'ACN que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe espera que Adif ho solucioni i, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre La Garriga i Centelles.
Busos entre la Garriga i Puigcerdà
Renfe ha programat autobusos entre les estacions de la Garriga, al Vallès Oriental, i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3. Segons ha informat en un comunicat, des d’aquest divendres hi haurà desplaçaments per carretera que “conviuran” amb el tren. Ha justificat la mesura per “garantir la mobilitat dels viatgers” en aquest tram de la línia mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i “minimitzar-ne” l’impacte.
El trasllat per carretera des del municipi vallesà és d’un cada hora, des de les 5.25 hores i fins a les 22.25. En canvi, des de la població de la Cerdanya són cada dues hores, des de les 5.35 hores i fins a les 19.35.
Incidències acumulades els últims mesos
Des dels robatoris de cables fins a la paralització de les obres per la caiguda d'un mur de contenció -fa tres mesos- a Montcada Bifurcació, l'R3 fa mesos que acumula incidències que han obligat a redirigir la circulació en diverses vegades. Al retard de les obres se suma l'última incidència en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari, que va obligar a tallar la circulació entre les parades de la Garriga i Puigcerdà durant unes hores.