Nou retard en el tall de l'R3 de Rodalies

Nou retard i més paciència per als soferts usuaris de l'R3. La caiguda d'un mur de la cimentera Lafarge a l'estació de Montcada Bifurcació ha provocat que no s'hagi pogut acabar la primera fase del tall de circulació per a les obres de desdoblament en els vuit mesos previstos. Fonts d'Adif no posen terminis en tenir acabat aquests treballs que, posteriorment, s'encavalcaran amb un nou tall de vuit mesos.
Adif no compleix els terminis
El 7 d'octubre de 2025 va començar el tall de la línia R3 de Rodalies per a les obres de desdoblament. Constava de dues fases de vuit mesos -el més llarg mai fet-. El primer, entre l'Hospitalet i la Garriga s'havia d'acabar el maig d'enguany.
Tanmateix, la caiguda d'un mur de la cimentera Lafarge a l'estació de Montcada Bifurcació ha suposat endarrerir aquesta primera fase. Fonts d'Adif consultades per Nació no posen terminis i es limiten a explicar que continuen les obres.
Una vegada finalitzin els treballs, serà el torn de la segona fase. Aleshores, el tall de vuit mesos es limitarà al tram entre Mollet del Vallès i la Garriga. Els trens, per tant, circularan entre l'Hospitalet i Mollet, així com de la Garriga cap al nord.
Cal recordar que, actualment, el servei només es presta de la Garriga fins a Ribes de Freser, ja que entre aquest municipi del Ripollès i Puigcerdà, Adif està executant obres en túnels. Al conjunt del recorregut, a més, es mantenen els autobusos que es van posar en funcionament arran de la crisi per l'accident de Gelida.
Les entitats carreguen contra Adif i Territori
Les entitats d'usuaris Perquè no ens fotin el Tren i Promoció del Transport Públic, així com el Ripollès Existents, denuncien que “no s’hagi reaccionat amb la celeritat que caldria per resoldre aquest imprevist”. Recorden que no només afecta l'R3, sinó també l'R7 -línia que connecta Barcelona amb la UAB- així com els nous trens de Rodalies que s’estan fabricant a la planta d’Alstom de Santa Perpètua.
“Ens sembla escandalós, doncs, que no s’hagi activat cap mecanisme d’urgència per haver solucionat aquesta situació des del 6 de març, la qual cosa ens fa pensar en una manca de voluntat d’abordar el problema amb celeritat”, lamenten en un comunicat on també carreguen contra el Departament de Territori per la “manca de transparència” a la qual s'havia compromès la consellera Sílvia Paneque.