El Govern demana que el Papa inclogui el català en la benedicció de la torre de la Sagrada Família

Pressió del Govern perquè el català estigui present en el gran acte litúrgic de la visita del Papa a Catalunya. L'executiu ha reclamat a l'Església que Lleó XIV inclogui la llengua catalana en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, tal com ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque. Es tracta del gran acte de rellevància internacional que ha motivat el viatge del pontífex a tot l'Estat, però el missal de l'acte, publicat aquest dilluns, va aixecar polèmica perquè era exclusivament en castellà. Formacions com Junts o ERC havien demanat al Govern que treballés per garantir la presència del català i ara l'executiu hi treballa.
Qui fa aquestes gestions és el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, que està treballant principalment amb l'Arquebisbat de Barcelona. Si bé la decisió no està en mans del Govern, la voluntat és pressionar perquè el català guanyi més presència en els actes del Papa a Catalunya. Aquest dilluns, la Santa Seu ha fet públic el missal de l’acte pontifici a la Sagrada Família, la missa i la benedicció de la torre de Jesucrist, i la llengua catalana perd molt de pes respecte de l’anterior visita d’un Papa a la basílica. Aleshores va ser Benet XVI qui va consagrar el temple i en aquella litúrgia, la llengua catalana va tenir un gran protagonisme. En el cas de la benedicció de la torre, Lleó XIV s’expressarà únicament en castellà.
El Govern defensa la presència del català
Fonts del Govern asseguren que la valoració general de la presència del català "és positiva", però també reivindiquen la "discreció" per aconseguir que la llengua també estigui present en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. L'executiu, en tot cas, defensa que el Lleó XIV utilitzarà el català "en diversos moments" de la visita al país i que el missal reflecteix la "pluralitat lingüística" del recorregut per Catalunya. El Govern recorda que no organitza els actes litúrgics ni decideix l'ús de llengües que se'n fa, però, assegura, ha trobat "gran receptivitat i sensibilitat" pel català quan se li ha plantejat al Vaticà.
El missal estableix que la benedicció de la torre de la Sagrada Família serà íntegrament en castellà, però l'executiu d'Illa recorda que hi ha una sèrie d'actes en què el català serà protagonista. Un d'ells serà que el Sant Pare iniciarà la celebració de la salutació litúrgica en català. "En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant" o "La pau sigui amb vosaltres" seran pronunciades en llengua catalana pel pontífex. La primera lectura de la missa serà íntegrament en català, igual que el salm responsorial, o el Credo cantat. També hi haurà pregàries dels fidels en català per part de l'Església i de responsables de la societat civil.
Crítiques des de l'oposició
La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha enviat aquest dimarts una carta a Salvador Illa en la qual li reclama que pressioni perquè el català tingui més presència en la cerimònia. "La defensa del català s’ha de fer a diari i en totes les situacions, per descomptat, però és evident que una ocasió tan especial i amb una audiència potencial tan alta com és la visita del Sant Pare és un moment que s’ha d’aprofitar per projectar la llengua catalana, la llengua pròpia de Catalunya, arreu del món", remarca Sales en la missiva dirigida al president de la Generalitat.
Al seu torn, la secretaria general d'ERC, Elisenda Alamany, ha expressat a través de xarxes socials que el Govern havia de treballar perquè el Papa "respecti" la societat que l'acollirà i la seva llengua. "Catalunya no és un escenari; és un país. Un país fet de resistències i lluites que han mantingut viva la llengua i cultura catalanes", ha apuntat Alamany. Al seu torn, la CUP, que no vol destinar temps a opinar sobre la visita del Papa, també ha carregat contra el Govern: "A l'hora de la veritat el català només és prioritari quan no incomoda ningú", ha dit la diputada Pilar Castillejo en roda de premsa al Parlament.