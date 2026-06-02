«Els capellans heu d'anar vestits de capellans»: l'ordre d'Omella davant la visita del Papa

El cardenal Juan José Omella ho va deixar molt clar: "Els capellans, aneu vestits de capellans". La instrucció la va donar l’arquebisbe de Barcelona en la reunió del consell presbiteral, l’òrgan que representa els capellans de l’arxidiòcesi i que formen més de seixanta sacerdots. Són el nucli dur de l’Església barcelonina, els més rellevants. Omella es referia així al primer acte que celebrarà Lleó XIV després de la seva arribada, a la catedral de Barcelona.
Encara hi ha moltes incògnites sobre com serà aquesta estada del Papa a Catalunya. Però aquest dilluns el catolicisme catalanista ha rebut una galleda d’aigua freda al saber-se que el català perd pes en els actes de la Sagrada Família i que la inauguració de la torre de Jesucrist es farà en castellà.
L’ordre de dur alçacoll en aquesta trobada amb el Papa ha generat incomoditat i algunes crítiques. Alguns potser no hi aniran i d’altres ho faran amb certa molèstia, segons ha pogut saber Nació. Lleó XIV arribarà a la catedral a la una del migdia del 9 de juny per resar el que en la litúrgia catòlica s’anomena l’hora mitjana (entre laudes i vespres). L’acte està pensat com una trobada amb una representació dels sacerdots diocesans, els qui treballen en les diverses dependències de l’arquebisbat i els canonges de la catedral, entre d’altres. S’esperen més de 300 persones.
A la catedral, el Papa beneirà la gent i llegirà una homilia. S’hi cantarà un himne en llatí i una salve en català. Lleó XIV beneirà la cripta de Santa Eulàlia i s’acostarà als presents en el claustre catedralici. Però l’exigència d’Omella en què els sacerdots hi assisteixin "vestits de sacerdots" ha generat controvèrsia. Una més en un viatge que ha anat creixent en expectació i emoció a l’Església catalana, però que també provoca, com és lògic, debats i tensions entre les diverses sensibilitats eclesiàstiques.
Mentre els sectors catalanistes esperen el Papa amb simpatia, però pendents de la presència que tingui el català en els actes que presideixi i del missatge que emetin, en l’agenda papal també hi han fet forat els segments més conservadors del catolicisme. L’acte que se celebrarà a l’Estadi Lluís Companys és vist pels grups més progressistes com una concessió d’Omella als nuclis conservadors.
Sembla que finalment seran 60 els confessionaris que s’hi instal·laran (deu més dels previstos), fet que ha creat polèmica al no tractar-se d’una missa. I més d’un es pregunta si la vetlla no inclourà un agenollament multitudinari si es fa una adoració eucarística. Falten pocs dies i la visita ja ha estat l’escenificació dels diversos corrents de forces anatagòniques entorn de l’anell del pescador.