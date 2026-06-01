El sindicat de Mossos USPAC xifra en 28 els tirotejos a Catalunya des de principi d'any

La Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) ha xifrat en 28 els tiroteigs a Catalunya des de principi d'any, un 45% més que l'any 2025. En vista de la situació, l'associació ha demanat més recursos per fer-hi front i ha alertat que les unitats de Seguretat Ciutadana, les primeres a respondre davant d'incidents amb armes de foc, segueixen treballant sense una preparació "adequada a la realitat que es troben al carrer".
Segons els càlculs d'USPAC, en moltes regions policials "ni tan sols el 50% dels efectius arriben a fer la pràctica anual obligatòria de tir". Davant d'una situació al carrer "cada cop més preocupant", el sindicat opina que els agents no poden seguir "sense eines intermèdies suficients per contenir la violència amb el menor grau de força possible".
En aquesta línia, l'organització també ha aprofitat per reivindicar "l'habilitació, regulació i dotació d'aerosols defensius homologats" per als Mossos, especialment per als serveis de paisà, unitats operatives i efectius que treballen en primera línia. A més, des d'USPAC qualifiquen la dotació d'una pistola Taser per comissaria de "clarament insuficient".
La xifra més alta de delictes convencionals
Després dels episodis recents a Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de deu anys com a víctima col·lateral, o a l'Hospitalet de Llobregat, on un home va quedar ferit al braç, el sindicat de Mossos d'Esquadra ha reclamat més pràctiques de tir amb armes curtes i llargues i una formació "continuada i adaptada a l'escenari actual".
USPAC ha equiparat l'escenari actual al "Far West" i ha alertat que no es tracta de "casos aïllats", sinó d'una realitat que "evoluciona ràpidament" i que "exigeix una resposta immediata". El sindicat ha remarcat que Catalunya "continua ostentant l'honor dubtós" de ser la comunitat autònoma "amb el nombre més alt de delictes convencionals d'Espanya".