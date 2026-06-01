Espanya i Polònia festegen al Cercle davant l'«amenaça permanent» de Rússia i l'extrema dreta

El ministres d’Afers Exteriors espanyol, José Manuel Albares, i el seu homòleg i viceprimer ministre polonès, Radoslaw Sikorski, han protagonitzat un col·loqui -moderat per Jordi Gual- sobre el moment internacional sota el títol Europa: som capaços de posar-nos d’acord? Ha estat en la primera de les Jornades del Cercle d’Economia, que ha vist una inhabitual escena de ball entre dos socis de la UE allunyats geogràficament però molt propers en la seva idea d’Europa.
Hi ha hagut poques discrepàncies, i això que Madrid i Varsòvia mantenen posicions diferents quant a despesa de defensa. Com ha recordat Sikorski, “com més a prop estàs de Rússia, més inversions en seguretat reclames”. I ha fet broma del fet que “a diferència del que passa aquí, al nostre ministre d’Hisenda el matarien si propugnés menys despesa militar”.
Tots dos han qualificat Rússia d’”amenaça permanent” i Albares ha afegit l’extrema dreta en el bloc dels enemics constitutius del projecte europeu. Tots dos han defensat l’aliança transatlàntica, però Sikorski ha advertit que per molt que Donald Trump reclami que els europeus comprin més armament als Estats Units, el problema és que la munició nord-americana triga massa a arribar perquè la seva indústria no té la capacitat necessària. Europa no té alternativa a reforçar la seva pròpia indústria.
Els dos ministres han coincidit a criticar el mecanisme d’unanimitat a la UE que permet que un únic estat pugui vetar decisions transcendentals. Aquesta és una clàusula instaurada per defensar els interessos nacionals d’un soci, però que sovint s’utilitza per impedir avançar en aspectes essencials.
“Putin està perdent”
Sikorski ha recordat que va ser ministre en una anterior etapa, el 2007, quan la situació era molt diferent a Europa, abans de Trump i del Brexit. “Ara vivim un major desafiament, però hem d’evitar entrar en pànic”. I ha explicat que la guerra a Ucraïna s’està girant en favor de Kíiv: “L’economia russa comença a patir molt, mentre l’exèrcit rus perd moltes baixes que ja no pot recuperar, alhora recula en vies de comunicació existencials per Putin, com l’autopista del Donbass al cor d’Ucraïna”.
Albares s’ha mostrat confiat en una derrota de Putin ("està perdent") i ha defensat la idea d’un exèrcit europeu, alhora que els socis de la UE han d’avançar cap a un mercat de capitals únic i la diversificació d’aliances comercials. Ha posat el Mercosur com un exemple d’aliança estratègica de cara al futur. “No és que no sapiguem el que hem de fer, és que ens falta voluntat política per fer-ho”, ha dit Albares.
Una entesa fàcil amb el PP… polonès
Albares ha al·ludit al tema de l’oficialitat del català. El ministre espanyol ha assenyalat que la seva aprovació mai ha afectat cap interès nacional i que Polònia ha estat un dels estats que des del primer moment va donar suport a aquesta reivindicació catalana. També ha recordat que va ser sota presidència polonesa de la Unió que aquest tema va poder avançar.
El ministre polonès forma part del govern de Donald Tusk, liderat per Plataforma Cívica. Un partit dins del PPE, però molt allunyat del que és el PP espanyol. Tusk encapçala ara un govern de centre esquerra que es va formar després de la derrota dels ultres de Llei i Justícia.