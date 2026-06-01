Ara fa dos anys de l'aprovació de la llei d'amnistia. Gonzalo Boye (Viña del Mar, Xile, 1965) en va ser un dels principals negociadors, especialment interessat a blindar la norma perquè fos, es va dir aleshores, "integral i immediata". Dos anys després de l'aval del Congrés, la llei s'ha aplicat a alguns casos, però no als principals dirigents independentistes, com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, pendents d'Europa i del Tribunal Constitucional. En aquesta entrevista amb Nació, Boye posa el focus en el Constitucional, de majoria afí al PSOE, a qui acusa de fer "un ús polític dels temps processals" de la llei. En plena crisi socialista pels casos de corrupció, l'advocat llança una advertència: "Si jo fos el TC, m'allunyaria del govern de Sánchez".
S'esperava que, dos anys després, encara no s'hauria aplicat l'amnistia a Carles Puigdemont o Oriol Junqueras?
No, la veritat és que és sorprenent que ni el Tribunal Suprem ni el Tribunal Constitucional hagin actuat fins al moment. Tothom situa la culpa en el Suprem, però el TC ha tingut mesures cautelars sol·licitades davant seu i en alguns casos no s'ha pronunciat -com en el cas del president Puigdemont- o les ha desestimat -com en el cas de Junqueras.
Durant la negociació van dir que l'amnistia seria "immediata i integral", però això no ha passat. Hi va haver algun error en la negociació o el redactat de la llei, o ha estat cosa dels tribunals, que no han volgut aplicar la llei?
No han volgut aplicar la llei. I alerta: el Constitucional porta molt temps fent un ús polític dels temps processals. Sens dubte.
A què es refereix?
Si volgués, ja estaria resolt.
"No sé si l'aplicació de l'amnistia té a veure amb Sánchez, però si fos el TC me n'allunyaria molt"
I per què no vol?
No ho sé, això és una pregunta per al president del TC.
Recordava que TC té unes cautelars sol·licitades. En aquests casos, no hi ha un termini per dir alguna cosa?
Clar, però quan el president del Constitucional es reuneix amb el senyor Zapatero, no sé per què ho fa. Però el que sabem és que no hi ha resolució.
S'ha dit que hi va haver coordinació entre els negociadors de l'amnistia i el president del TC, Cándido Conde Pumpido.
Això, amb nosaltres, segur que no.
L'aplicació efectiva de l'amnistia depèn de la continuïtat de Pedro Sánchez a la Moncloa?
No sé si depèn de la continuïtat de Pedro Sánchez, però si jo fos el Constitucional m'allunyaria molt del govern de Sánchez.
"Crec que el Suprem no té cap intenció d'allargar l'aplicació de l'amnistia"
Quan hauria de resoldre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
Tenim clar quin serà el resultat, però no quan arribarà. Pensem que el tribunal aprofundirà en les conclusions de l'advocat general.
El TC està esperant Europa?
A l'espera d'Europa, podria perfectament podria concedir les cautelars al president Puigdemont i a Toni Comín.
Després d'Europa i el TC, l'última paraula torna a ser del Suprem. Creu que continuarà bloquejant?
Crec que no. Crec que el Suprem no té cap intenció de continuar allargant això. No ho crec.
"Si el PP i Vox deroguen l'amnistia, això no en fa desaparèixer l'aplicabilitat pràctica"
Si el PP i Vox arriben a la Moncloa i deroguen l'amnistia, quins efectes tindria?
Una derogació de l'amnistia no en fa desaparèixer l'aplicabilitat pràctica. És una llei de caràcter penal i, per tant, els drets adquirits no es veuen afectats per la derogació de la norma. Si ho fan, serviria estèticament per plantejar un nou escenari de confrontació més que una altra cosa. Ara bé, com pensen explicar el PP i Vox això als centenars de policies amnistiats.
Quan tornarà Puigdemont?
Quan s'apliqui la llei.
Té la sensació que és ara o mai? Que, si el Suprem torna a bloquejar, Puigdemont passarà molts més anys a l'exili?
Esperem a veure què diu Europa.