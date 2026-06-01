01 de juny de 2026

El jutge Pedraz aixeca parcialment el secret sobre la causa que investiga la trama de Leire Díez

  L'exmilitant del PSOE Leire Díez

Publicat el 01 de juny de 2026 a les 14:49
Actualitzat el 01 de juny de 2026 a les 14:50

El jutge de l’Audiència Nacional (AN), Santiago Pedraz, ha ordenat aixecar "de manera parcial" el secret d’actuacions en la causa que investiga l’existència d’una suposada trama liderada per l’exmilitant socialista Leire Díez que buscava "desestabilitzar o obstaculitzar procediments judicials oberts contra el PSOE o el govern espanyol". En una interlocutòria, s’explica que ja s’han practicat gran part de les diligències, tot i que es manté el secret d’una peça durant un mes per no perjudicar algunes de les diligències d’investigació pendents. El cas es dirigeix contra Díez i contra l’exsecretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes delictes d’organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni.

