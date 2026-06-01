Òmnium inicia una campanya per omplir el Tour de França d’estelades

Òmnium Cultural ha posat en marxa una campanya amb l'objectiu d'omplir d'estelades el pas del Tour de França per Catalunya aquest estiu. L'entitat presidida per Xavier Antich vol aprofitar l'impacte internacional de la cursa ciclista per "fer visible la realitat nacional catalana davant de milions d'espectadors d'arreu del món".
La iniciativa preveu desplegar banderes independentistes i pancartes al llarg de les tres primeres etapes del Tour, que transcorreran per diferents punts del país. Per fer-ho possible, Òmnium s'ha marcat l'objectiu de recaptar fins a 12.000 euros a través d'una campanya dividida en tres fases. De moment, la iniciativa ja ha superat el primer repte econòmic, fixat en 2.000 euros. Aquesta xifra permetrà repartir 2.000 estelades a la sortida i l'arribada de la primera etapa, que tindrà lloc a Barcelona.
La campanya, però, estableix diferents nivells d'actuació segons els diners recollits. Si s'arriba als 5.000 euros, Òmnium es compromet a garantir la presència de material reivindicatiu a les tres etapes que passaran per Catalunya, i, si es compleix l'objectiu dels 12.000 euros, l'entitat assegura que cobrirà d'estelades "els punts estratègics i els trams amb més visibilitat de càmera i helicòpter" de les tres etapes catalanes.
El Tour arrencarà a Catalunya
La 113a edició del Tour de França començarà a Catalunya amb tres etapes consecutives: La primera serà una contrarellotge amb sortida i arribada a Barcelona, mentre que la segona unirà Tarragona i la capital catalana i la tercera sortirà de Granollers abans d'endinsar-se en territori francès.
Xavier Antich, reelegit
Òmnium Cultural ha revalidat la presidència de Xavier Antich. L'Assemblea General Ordinària n'ha escollit també una nova junta amb les vicepresidències de Mariona Lladonosa, Àngel Castiñeira i Elena Subirà, i Teresa Navarro com a tresorera. En la seva presa de possessió, Antich ha advertit que arrenca ara un cicle electoral "diabòlic" que obligarà l'entitat a estar preparada i a "jugar millor les cartes per avançar en les aspiracions nacionals".
Tot i ser conscient del "mal" que pot fer el cicle electoral a l'independentisme per l'auge de l'extrema dreta, el reelegit dirigent d'Òmnium afronta el futur més immediat amb "ambició guanyadora" en defensa de la democràcia i del dret d'autodeterminació de les nacions sense estat.