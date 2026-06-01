ERC reclama a Illa que aclareixi el paper del PSC en els escàndols del PSOE

"El silenci només fa que alimentar els dubtes". Aquestes han estat les paraules amb les quals ERC ha demanat la compareixença de Salvador Illa al Parlament i que Pedro Sánchez acceleri la seva prevista al Congrés davant els escàndols del PSOE. Així ho ha expressat la secretària general dels republicans, Elisenda Alamany, en una roda de premsa aquest dilluns en què ha criticat que el president espanyol no comparegui fins d'aquí a un mes. En paral·lel, Alamany ha anunciat que ERC detallarà aquest dimarts com es canalitzen les explicacions que demanen per l'aparició del PSC en una de les últimes trames dels socialistes espanyols.
Cal recordar que el jutge Santiago Pedraz, en l'ordre per obtenir informació a la seu del PSOE, demana entre moltes altres coses documentació sobre la campanya electoral del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Concretament, sobre la campanya publicitària relativa a les eleccions al Parlament del 12 de maig. Els socialistes catalans han posat aquesta informació -que ja s'havia traslladat a la Sindicatura de Comptes- a disposició judicial. En la interlocutòria, a la qual ha tingut accés aquest diari, no es fa referències al PSC quan es detallen els fets investigats.
En tot cas, ERC creu que calen explicacions "immediates" tant d'Illa com de Sánchez. Els republicans entenen que hi ha unes estructures d'estat que actuen amb motivacions polítiques i recorden que van ser els primers en patir-les, coincidint amb els dos anys de l'aprovació de la llei d'amnistia. Ara bé, també consideren que el PSOE "no pot continuar" com si res davant les últimes investigacions: "És un insult", ha afegit la secretària general dels republicans. Sánchez s'ha obert a comparèixer al Congrés, però a partir del 22 de juny, quan torni del Consell d'Europa.
Per altra banda, els republicans expliquen que continuaran treballant mentre duri la legislatura però que posaran límits al govern espanyol si continuen sortint investigacions judicials. Ara bé, Alamany s'ha descartat d'una moció de censura ni que sigui per convocar eleccions. "No donarem aire a cap majoria alternativa que vulgui liquidar Catalunya", ha sentenciat. Alberto Núñez Feijóo ha fet l'oferta formal aquest dilluns a Junts i al PNB perquè se sumin a una moció de censura que impliqui la convocatòria immediata d'eleccions, tot i que la suma, que necessita Vox, continua sent improbable.
Dos anys de l'amnistia i un per a les eleccions
Alamany també ha recordat que aquest dilluns es compleixen dos anys de l'aprovació de la llei d'amnistia. La dirigent republicana ha lamentat que la norma ha quedat "segrestada" per part dels jutges perquè, malgrat haver alliberat moltes persones encausades, encara no s'ha aplicat plenament als líders del procés. "És un aniversari marcat pel segrest de la democràcia", ha insistit la secretària general del partit. Alamany ha assegurat que mantenen la confiança en l'aplicació completa perquè l'amnistia arribi a "tothom qui se la mereix".
Aquesta aplicació tindrà molt a veure amb el calendari electoral, i un avançament és cada cop menys descartable. És per això que Alamany ha explicat que aquest cap de setmana reuneixen el consell nacional del partit a Banyoles per aprovar el reglament intern de cara als pròxims comicis espanyols i també per a les municipals del 23 de maig de 2027. Serà un reglament molt semblant a l'anterior, que deixa la tria de candidat en mans dels òrgans interns i amb un marge important per a la direcció nacional. Esperen que Gabriel Rufián sigui el candidat i consideren que "tothom se sentirà còmode" a la llista malgrat que ell ha posat "condicions".