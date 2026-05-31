El 'papamòbil' ha arribat aquest diumenge a la terminal corporativa de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, enmig d'un ampli dispositiu de seguretat. El vehicle ha abandonat el recinte poc després de dos quarts d'una del migdia transportat per dues grues, completament cobert amb lones i escortat per diversos vehicles de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i efectius de paisà.
L'arribada del vehicle s'emmarca en els preparatius logístics de la visita que el papa Lleó XIV farà a Catalunya del 9 a l'11 de juny. Un cop fora de les instal·lacions aeroportuàries, la comitiva s'ha dirigit a un emplaçament que no ha transcendit, on el vehicle quedarà custodiat i preparat per als actes previstos.
La primera aparició del 'papamòbil' serà dimarts 9 de juny a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on Lleó XIV farà una volta per la pista d'atletisme per saludar els assistents a la vetlla de pregària prevista com a acte central de la visita. L'esdeveniment tindrà una capacitat aproximada de 37.000 persones.
L'endemà, el pontífex també utilitzarà el 'papamòbil' a Montserrat, en un trajecte entre la zona d'aparcament d'autobusos i l'entrada de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda, el vehicle recorrerà aproximadament un quilòmetre pel centre de Barcelona, entre el Palau Episcopal i la Sagrada Família, coincidint amb els actes de commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
Màxim dispositiu de seguretat
L'agenda del pontífex també inclou una visita a la presó de Brians i una trobada a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, administrada per la comunitat religiosa dels agustins, orde al qual pertany Lleó XIV. La visita mobilitzarà més de 6.000 agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Hi participaran unitats especialitzades en protecció de personalitats, seguretat ciutadana i mobilitat, mentre que el centre de coordinació operativa s'ubicarà a la seu central dels Mossos a Egara. A més, es preveu la instal·lació de pantalles gegants a Glòries i a l'Arc de Triomf i restriccions d'accés als principals actes, que quedaran limitats a persones acreditades i veïns de les zones afectades.