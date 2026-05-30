Els sindicats majoritaris desconvoquen les vagues fins dijous

Els sindicats majoritaris de l'ensenyament han decidit desconvocar les vagues previstes fins dijous, en el marc de la votació del preacord assolit amb el Departament d'Educació. La consulta començarà aquest dilluns a les 12 del migdia i s'allargarà fins dijous.
USTEC i Professors de Secundària (Aspepc) han acordat suspendre les aturades territorials convocades per als pròxims dies com a "jornada de reflexió" durant el període de votació. Tot i això, mantenen la vaga general prevista per al divendres 5 de juny a l'espera del resultat que surti de la consulta entre els treballadors.
El preacord es va tancar després d'una llarga jornada de negociacions i incorpora una millora econòmica respecte a les propostes anteriors. En concret, el nou complement salarial per al conjunt dels docents arribarà als 173 euros mensuals en un termini de quatre anys, 50 euros més del que s'havia plantejat inicialment. Sumat a l'increment del 30% del complement específic pactat al març amb CCOO i UGT i a les pujades salarials estatals, l'augment global se situaria al voltant dels 600 euros bruts mensuals en quatre anys.
6.300 dotacions per a l'escola inclusiva
L'acord amb els sindicats majoritaris també estableix la creació de 6.300 dotacions per a l'escola inclusiva. Aquesta és la mateixa oferta amb què ja treballaven els sindicats en les darreres hores de reunió, i ha estat un dels punts més fàcils -tot i els estira-i-arronses constants- de desencallar.
Malgrat l'entesa en la quantitat de dotacions per a la inclusiva, aquest aspecte ha generat malestar entre els sindicats majoritaris i els minoritaris. Tal com relata el preacord, aquestes dotacions tenen objectius concrets com ara "dotar tots els grups d’I3 de TEEI i figures i recursos per a reforçar competència comunicativa i adquisició del llenguatge [MALL, CREDA i logopedes]".
CGT i Intersindical aposten pel 'No'
Tant la CGT com la Intersindical Educació han fet públic que apostaran pel 'No' en la votació que es farà sobre el preacord presentat pel Departament d’Educació i Formació Professional. Els sindicats mantenen la negativa després de mesos de negociació i mobilització sostinguda per part dels treballadors i treballadores de l’educació del nostre país. La decisió de la CGT i Intersindical deixa, per tant, a USTEC com a únic sindicat favorable al 'Sí'.