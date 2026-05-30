Els radars amb intel·ligència artificial arriben a Catalunya: què són i com funcionen

Circular a la velocitat adequada continua sent una de les mesures bàsiques per reduir la sinistralitat a les carreteres i garantir la seguretat de tots els usuaris. Els radars, tant fixos com mòbils o de tram, s’han consolidat com una eina clau en la protecció viària, amb l’objectiu de dissuadir conductes de risc i fomentar una conducció més responsable.
Ara, per millorar aquest objectiu, s'introduiran progressivament nous radars amb intel·ligència artificial per controlar la velocitat i identificar altres conductes de risc durant la conducció.
Quan arriben a Catalunya?
Els radars amb IA incorporada estan a punt de començar a operar a l'estat espanyol. La primera ciutat que els introduirà en les seves carreteres durant el juny d'aquest 2026 serà Pamplona. A partir d'ací, i una vegada completin el procés d'homologació necessari, els nous radars s'instal·laran progressivament en diferents llocs de l'Estat.
Encara que, a Catalunya, no hi ha cap previsió oficial sobre la seva implantació, es preveu que, si aquesta prova funciona correctament i dona bons resultats, s'incorporen a les carreteres catalanes durant el 2026.
Com funcionen?
A diferència dels sistemes convencionals, aquests radars controlen els límits de velocitat i, a més, identifiquen conductes de risc com l'ús del telèfon mòbil mentre es condueix, la manca del cinturó de seguretat, la circulació en direcció prohibida, els girs no autoritzats o el fet de travessar un semàfor en vermell.
Una altra de les novetats que incorpora aquesta tecnologia és la flexibilitat d'instal·lació, ja que no requereixen les cabines habituals dels radars tradicionals i poden col·locar-se en estructures elevades, pòrtics o elements situats a la mitjana de la calçada per tenir una visió més àmplia del trànsit.
A més, aquests equips són capaços d'analitzar en temps real els vehicles que circulen en ambdós sentits, adaptar-se a vies amb diferents límits de velocitat i detectar infraccions que fins ara resultaven difícils d'automatitzar.