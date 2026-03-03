Les sorprenents normes de la DGT per 2026: prohibit avançar amb mal temps

La DGT continua incorporant noves mesures a les carreteres estatals. Després de l'aprovació d'una de les mesures més polèmiques dels darrers anys com la implementació de l'obligatorietat de dur la balisa V-16 al cotxe, ara es preveu que durant aquest 2026 també s'aprovi en aquest cas una restricció: avançar quan hi ha condicions climàtiques adverses.
Cada vegada hi ha més restriccions a l'hora de circular per tal que es redueixin les xifres d'accidentalitat i, per tant, circular sigui més segur. Amb aquest argument es va aprovar les controvertides balises V16 -controvertides perquè diversos conductors han criticat aquesta mesura i asseguren que un dels baluards per l'ús d'aquesta com és la senyalització és fals-.
Prohibir els avançaments
Segons explica la revista Tráfico i Segurdiad Vial des de fa uns mesos la DGT es planteja prohibir els avançaments. Tant és així que assenyalen que el govern espanyol ja treballa per tirar endavant un Reial decret que modifiqui l'article 31 del Reglament General de Circulació.
Amb aquesta mesura es busca reduir el volum d'accidents que succeeixen quan hi ha mala visibilitat o l'estat de la carretera no és el més adequat, unes situacions que es veuen agreujades quan hi ha mal temps. I, per tant, avançar es converteix en un dels perills més destacables.
Com seran aquestes mesures?
Aquesta mesura es preveu que s'apliqui només en les vies d'alta capacitat com autopistes i autovies quan hi hagi mal temps. Així doncs, si el gel, la neu o la boira dificulten la circulació, els conductors hauran de situar-se tots al carril de la dreta. D'aquesta manera, es preveu que disminueixi el risc d'accidentalitat i en cas que hi circulin vehicles d'emergències tinguin tot el carril de l'esquerra lliure.
Per altra banda, també es preveu l'aprovació d'una mesura que disminuirà la velocitat quan s'avança un vehicle que està aturat al voral. En aquest cas s'haurà de mantenir la distància de seguretat i avançar a una velocitat que sigui 20km/h inferiors a la permesa en aquella via. Per tant, si es tracta d'una via limitada a 100km/h, s'haurà d'avançar al vehicle aturat a 80km/h.
Mesures precedents
Ja l'any 2022 es va eliminar una de les mesures més polèmiques que existien: es podia sobrepassar els en 20km/h la velocitat límit de la via per avançar altres vehicles en carreteres secundàries. Fins al 2022 era una acció permesa, però que es va eliminar per la perillositat que generava, però segons expliquen alguns experts, es va obviar que una de les prioritats també ha de ser que el vehicle que avança estigui el mínim de temps en el carril contrari.