Societat

Dispositiu dels Mossos a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat contra el tràfic internacional de cocaïna i haixix

Publicat el 03 de març de 2026 a les 07:22

Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu a primera hora d'aquest dimarts contra una organització d'àmbit internacional que opera entre Catalunya i Itàlia en el tràfic de droga, principalment cocaïna i haixix. Els agents estan fent entrades a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, es preveuen nou escorcolls i les detencions dels principals líders de la trama. Els Mossos han desplegat al voltant de 150 efectius, entre membres de la DIC, la Sala Central, ARRO, BRIMO, canina i la unitat de drons. El cas està sota secret de les actuacions.

