Parlon justifica l'augment de pressupost d'Interior per la inseguretat i les emergències meteorològiques

El Govern vol destinar 2.352 milions d'euros al Departament d'Interior aquest 2026, una xifra que representa un increment del 35% respecte al 2023. Segons la consellera Núria Parlon, l'augment es justifica perquè creix la població, perquè hi ha una sensació d'inseguretat i per l'auge d'emergències lligades al canvi climàtic. "No és un caprici, és una necessitat", ha defensat aquest dilluns, admetent que fins ara el descens de la corba delinqüencial ha estat "modest". La titular d'Interior també s'ha compromès a seguir treballant per internalitzar els treballadors del telèfon 112, estabilitzar la plantilla del Cecat i augmentar la de Protecció Civil.
Parlon ha defensat aquest dilluns al Parlament el projecte de pressupostos que, si s'aproven, seran de 2.352 milions per a Interior, un 35% més que el 2023 (+603 milions), i un 97% més que el 2015. Concretament, preveuen la convocatòria de 1.587 noves places de Mossos d’Esquadra, 300 noves places de Bombers i 100 d’Agents Rurals. Amb aquestes incorporacions, les places dels cossos de seguretat i emergències creixerien en 6.253 respecte al 2023.
Per polítiques, els pressupostos inclouen 1.634 milions per a seguretat ciutadana, 387 per a prevenció, extinció d’incendis i salvaments i 91 per a trànsit i seguretat viària. Pel que fa a infraestructures, s'invertiran 712 milions d'euros fins al 2036.
D'altra banda, els comptes preveuen 39 milions per a la renovació i ampliació de 487 vehicles per a Mossos, 106 vehicles i 5 de pesants per a Bombers i 245 per a Rurals. També inclouen 17 milions per a obres en comissaries, com ara la nova de Mollerussa (7 milions), la rehabilitació integral de la de Sant Martí de Barcelona i deu comissaries més.
Pel que fa als parcs de Bombers, es preveu la finalització dels parcs de Terrassa i Tarragona, executar les obres a la seu regional de Sant Fruitós de Bages i nous parcs de voluntaris a Seròs i Gelida (18 milions en total). Alhora, el projecte preveu l’adquisició de 7.000 armilles antibales i fundes interiors per a Mossos, i 5.366 EPI per a Bombers (14 milions).
Prioritat: revertir els delictes i la percepció
En una llarga intervenció a la comissió d'Interior de la cambra catalana, Parlon ha detallat algunes partides més, com les de salaris, el lloguer de mitjans aeris, o l'ampliació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), que haurà d'acollir més alumnes per l'augment de plantilles i l'increment de formació continuada.
Un dels punts rellevants per a la consellera és la millora de les dades delinqüencials i de la sensació de seguretat. Per fer-ho, aposta per la policia de proximitat, la coordinació amb les policies locals i l'increment de la seguretat passiva, com les càmeres de videovigilància.
Pel que fa a agents de policia, ha dit que vol passar d'una ràtio de 4,69 per cada 1.000 habitants a 5,08. Això hauria de servir no només per disminuir el nombre de delictes i denúncies, sinó també la sensació d'inseguretat de la població. Ha recordat també que en els propers anys molts mossos d'esquadra passaran a fer segona activitat, i per tant ja no patrullaran pel carrer, o es jubilaran.
Pel que fa a les emergències, ha dit que el canvi climàtic les agreujarà i per això el 2027 Protecció Civil tindrà 400 efectius, davant dels 255 d'ara, i s'intentarà crear un cos propi. També el telèfon 112 s'intentarà internalitzar i el centre de gestió d'emergències, el Cecat, amb seus a Barcelona i Reus, passarà a tenir 28 treballadors que haurien de deixar de ser interins la propera tardor. També es vol millorar la coordinació amb els ajuntaments i els seus plans de protecció.
Entre els grups parlamentaris, JxCat, PP, Vox i CUP han criticat els comptes del Govern en general i han incidit en punts concrets pel que fa a Interior. ERC i Comuns han avalat parcialment els comptes, però també han fet algunes peticions a la consellera.