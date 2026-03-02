Foment amenaça de portar al TC les mesures estrella d'Illa i els Comuns en habitatge

Foment del Treball defensa l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, però alhora amenaça de dur al Tribunal Constitucional les mesures acordades entre el Govern Illa i els Comuns en política d’habitatge. En la seva intervenció davant l’assemblea general de la patronal, el seu president, Josep Sánchez Llibre, ha afirmat que l’acord suposa un “atemptat a la propietat privada” i ha advertit que promouran contra el pacte un recurs d’inconstitucionalitat o una qüestió d’inconstitucionalitat.
El dirigent patronal ha deixat molt clar la posició de Foment: “Sí als pressupostos”, que ha dit que no agraden a Foment, però que no es poden deixar perdre els recursos que suposen els comptes. Sánchez Llibre ha dit que si Salvador Illa no troba suports suficients per aprovar els comptes, potser fora bo sondejar “altres forces”, ha dit insinuant buscar el vot de Junts. “Però no ens hi posem”, ha dit, refermant que Foment “mai jugarà a la inestabilitat”.
El president de Foment ha insistit en les receptes que propugna l’empresariat: més oferta i més seguretat jurídica: “Cal que l’administració ajudi i que deixi d’entorpir”. Sánchez Llibre també ha fet una defensa de la immigració per sostenir el mercat laboral i l’ha vinculat a l’habitatge: “El procés extraordinari de regularització iniciat a Espanya i els previsibles processos de reagrupament familiar comportaran un increment estructural de la demanda d’habitatge. Aquesta realitat no és ideològica: és demogràfica”.
“Si no hi ha sòl, si no hi ha llicències àgils, el resultat és més pressió sobre els preus i més dificultats d’accés”. El líder de Foment ha qualificat de “fracàs” la política d’habitatge, acusant les administracions de no haver planificat ni mobilitzat oferta en els darrers anys mentre s’ha intentat convertir els propietarsi en “bocs expiatoris d’errors que no els corresponen”. Sense seguretat jurífica, no hi ha inversió, ha assenyalat Sánchez Llibre. “La millor política d’habitatge no són eslògans, sinó mobilitzar habitatge”, ha dit.
Un altre aspecte del discurs han estat les infraestructures, refermant el càlcul fet per Foment d’un dèficit d’inversions a Catalunya de 42.500 milions d’euros. Ha tornat a defensar l’ampliació de l’aeroport i la col·laboració entre administracions i sector privat , recordant que l’entitat acba d’impulsar una Comissió sobre Mobilitat que presentarà les seves conclusions l’octubre vinent.
El dirigent empresarial he reiterat el que són les principals vindicacions de l’organització, com l’aposta per afrontar les mancances en productivitat i absentisme, un absentisme que la patronal ha fixat en un cost de 37.000 milions d’euros el 2023 i que suposa una taxa mitjana del 7,2% (1,5 milions de persones no van anar a treballar cada dia). Ha refermat les crítiques a "l'infern" de la fiscalitat, reclamant la fi de l'impost de patrimoni i la revisió del de successions.
Ha agraït la "valentia" de Junts per oposar-se a la reducció de jornada, que hagués "arruïnat" l'economia catalana, qualificant de gran èxit la derrota d'aquesta mesura impulsada per la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ha insistit en la necessitat de disposar de talent, que requereix d'una potent formació professional i d'un lligam més intens entre el teixit productiu i la xarxa educativa.
Sánchez Llibre ha advocat per impulsar la capacitat industrial, al·ludint a una Europa que ha après que "no n'hi ha prou de regular, també s'ha de produir", i més en ple context de tensions i urgències geopolítiques.