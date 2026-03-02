Albiol fitxa l'excandidat del PDECat a Badalona per coordinar la regidoria contra les ocupacions

L'Ajuntament de Badalona dona compte aquest dilluns del fitxatge, el passat mes de setembre, de l'excandidat de Badalona Suma, Àlex Romero, com a assessor del govern de Xavier Garcia Albiol. Els populars li han encarregat la coordinació de l'àrea de polítiques contra l'ocupació il·legal, que lidera el regidor Daniel Aguilera. Romero, de 23 anys, és tècnic superior en Administració i estudiant de Dret. El 2023 va fer el salt a la política per encapçalar una plataforma que havia heretat els drets electorals de l'extingit PDECat i que va incorporar també alguns exconvergents. Va obtenir 428 vots, un 0,47%, molt lluny d'obtenir representació. Des de 2024, i fins a aterrar a l'Ajuntament, havia estat també assessor del PP a l'AMB.\r\n